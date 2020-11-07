ООН: Коронавірусні обмеження призвели до спалахів поліомієліту та кору

Заява ООН пролунала на тлі запровадження жорстких карантинів у низці країн світу

ООН та Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) попередили, що обмеження пов'язані із пандемією COVID-19 стримують програми імунізації. Як зазначає Reuters, це призводить до спалахів поліомієліту та кору серед дітей у найбідніших частинах світу.

Через пандемію коронавірусу вже мали місце зриви кампаній імунізації проти кору та поліомієліту, що становить загрозу дітям із вразливих категорій.

Наразі у світі зафіксовано 49 мільйонів випадків зараження коронавірусом, вилікувалися 35 мільйонів людей, понад 1, 2 мільйона пацієнтів померло.

4 листопада Данія заявила, що знищить усіх норок на хутряних фермах країни через нову мутовану форму коронавірусу. Загалом на фермах країни перебуває від 15 до 17 мільйонів тварин. Наразі новою формою коронавірусу заразилися понад 200 людей.

Вчені вважають, що мутації коронавірусу у диких тварин можуть призвести до нової пандемії. Зокрема, ВООЗ закликала готуватися до нової пандемії вже зараз.