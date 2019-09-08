У Нью-Йорку вандал пошкодив відому статую «Бика з Уолл-стріт»



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Вандал вдарив статую металевим об’єктом, пошкодивши правий ріг бика

Житель штату Техас пошкодив бронзову статую «Бик, що атакує» на вулиці Уолл-стріт в Нью-Йорку.

Про це повідомив телеканал ABC.

42-річний Тевон Варлаков з Далласа був затриманий в суботу за звинуваченням в акті вандалізму щодо одного із символів Нью-Йорка. За даними міської поліції, чоловік вдарив статую металевим об’єктом, пошкодивши правий ріг бика.

Maniac smashing the Charging Bull in Lower Manhattan NYC... pic.twitter.com/3jALJzWYmd — Manny Alicandro (@Manny_Alicandro) September 8, 2019

Скульптура «Бик, що атакує», також відома як »Бик з Уолл-стріт», була створена в 1989 році скульптором італійського походження Артуро Ді Модіка. Бронзовий звір розташований в південній частині Манхеттена і є популярною туристичною визначною пам’яткою.

Як повідомлялося, у Празі пам’ятник маршалу СРСР Івану Конєву накрили брезентом, щоб вандали більше не могли забруднювати його.

Нагадаємо, вандали пошкодили обладнання обсерваторії на горі Піп Іван в Карпатах.