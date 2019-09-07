Трамп про обмін полоненими: Можливо, перший гігантський крок до миру



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Президент США Дональд Трамп Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп привітав Україну і РФ з обміном утримуваними особами

Президент США Дональд Трамп привітав обмін утримуваними особами між Україною і Росією.

«Росія та Україна обмінялися великою кількістю ув'язнених. Дуже гарні новини, можливо, перший гігантський крок до миру. Вітаємо обидві країни!» – написав Трамп у Twitter 7 вересня.

Russia and Ukraine just swapped large numbers of prisoners. Very good news, perhaps a first giant step to peace. Congratulations to both countries! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 7, 2019

Як повідомлялось, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року. Тим часом до Москви прибуло 35 осіб: 32 чоловіки і три жінки.

Зазначимо, 18 вересня в Мінську контактна група може обговорити можливий обмін полоненими між Україною і бойовиками на Донбасі. Зокрема, повідомляється, що під час зустрічі контактної групи в Мінську можуть прийняти рішення про обмін у форматі «200 на 70». Також буде обговорюватися питання остаточного розведення сил і засобів у зонах на лінії зіткнення в Петровському і Золотому.

Сьогодні, 7 вересня, президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.