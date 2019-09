Трамп про обмін полоненими: Можливо, перший гігантський крок до миру

Президент США Дональд Трамп привітав Україну і РФ з обміном утримуваними особами

«Росія та Україна обмінялися великою кількістю ув'язнених. Дуже гарні новини, можливо, перший гігантський крок до миру. Вітаємо обидві країни!» – написав Трамп у Twitter 7 вересня.

Russia and Ukraine just swapped large numbers of prisoners. Very good news, perhaps a first giant step to peace. Congratulations to both countries!