У Нью-Йорку вертоліт впав у Гудзон: є загиблі

Під час польоту в гелікоптера відлетіла одна з лопатей

10 квітня у Нью-Йорку вертоліт впав у річку Гудзон неподалік пірсу 40. За даними сервісу FlightRadar, повітряне судно перебувало в небі близько 15 хвилин перед падінням. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Fox News.

Внаслідок інциденту загинуло шестеро людей. За інформацією CBS News, на борту перебували п’ятеро пасажирів і пілот, серед них троє дітей.

Очевидці розповіли NBC News, що бачили, як під час польоту в гелікоптера відлетіла одна з лопатей. Після удару об воду вертоліт перекинувся дном догори.

На місці трагедії працюють рятувальні служби, ведеться розслідування причин авіакатастрофи.

Нагадаємо, у Франції під час тренувального польоту зіткнулися два реактивні літаки Alpha Jet з пілотажної групи Patrouille de France. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міністра оборони країни Себастьєна Лекорню.

«На сході Франції щойно сталася аварія за участю двох Alpha Jet під час репетиції», – написав Лекорню у соцмережі Х.

Згодом міністр повідомив, що пілоти змогли катапультуватися і вижили.

Раніше ми писали, що винищувач Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) зазнав аварії під час навчань у провінції Хайнань, про це повідомляє «Главком» із посиланням The Epoch Times.

Зазначається, що пілот винищувача встиг катапультуватись із парашутом, а літак майже вертикально увійшов у землю і вибухнув.

Південна зона бойового командування армії розпочала розслідування інциденту та ліквідацію наслідків аварії. НВАК не розкрила модель літака, що впав.