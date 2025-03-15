У Китаї розбився винищувач під час навчального польоту (відео)

Винищувач майже вертикально увійшов у землю і вибухнув

Армія Китаю рідко повідомляє про аварії своїх винищувачів

Винищувач Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) зазнав аварії під час навчань у провінції Хайнань, про це повідомляє «Главком» із посиланням The Epoch Times.

Зазначається, що пілот винищувача встиг катапультуватись із парашутом, а літак майже вертикально увійшов у землю і вибухнув.

Південна зона бойового командування армії розпочала розслідування інциденту та ліквідацію наслідків аварії. НВАК не розкрила модель літака, що впав.

Видання пише, що згідно з опублікованим в соцмережах відео, винищувач, який розбився, – це або двомоторний Shenyang J-15, або Shenyang J-11.

Також підкреслюється, що армія Китаю рідко повідомляє про аварії своїх винищувачів.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки 9 березня в окрузі Ланкастер, штат Пенсільванія, сталася авіакатастрофа. Невеликий літак з п'ятьма пасажирами на борту розбився на стоянці поруч з будинком престарілих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

За даними поліції, авіакатастрофа сталася поблизу аеропорту Ланкастер, і всі, хто був на борту літака, вижили. На землі також обійшлось без жертв. Ні співробітники, ні мешканці будинку престарілих не постраждали.

Очевидці повідомляють, що літак почав втрачати висоту, а згодом спробував завершити аварійну посадку, що призвело до зіткнення з зупинкою.

Раніше на півдні Аризони у повітрі зіткнулись два літаки. Внаслідок цього загинуло двоє людей.

Національна рада з безпеки на транспорті, яка веде розслідування повідомила, що один літак безпомилково приземлився, а інший вдарився об землю біля злітно-посадкової смуги та загорівся.