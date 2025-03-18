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У Ленінградській області розбився військовий вертоліт

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Ленінградській області розбився військовий вертоліт
Повітряне судно виконувало плановий навчально-тренувальний політ
фото з соцмереж

Екіпаж російського гелікоптера загинув

У Ленінградській області впав вертоліт Мі-28. Інцидент сталася у Волосовському районі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Міністерство оборони РФ повідомило, що йдеться про вертоліт Мі-28. Він виконував плановий навчально-тренувальний політ над Ленінградською областю.

Екіпаж загинув
Екіпаж загинув
фото з соцмереж

Екіпаж судна загинув. На місці працюють пожежно-рятувальні служби Ленобласті.

Нагадаємо, що винищувач Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) зазнав аварії під час навчань у провінції Хайнань. Зазначається, що пілот винищувача встиг катапультуватись із парашутом, а літак майже вертикально увійшов у землю і вибухнув.

Також «Главком» писав, що у Міжнародному аеропорту Денвера під час посадки загорівся пасажирський літак American Airlines у четвер, 13 березня. Внаслідок інциденту понад 175 пасажирів та членів екіпажу були евакуйовані.

Раніше у Сполучених Штатах Америки 9 березня в окрузі Ланкастер, штат Пенсільванія, сталася авіакатастрофа. Невеликий літак з п'ятьма пасажирами на борту розбився на стоянці поруч з будинком престарілих.

До слова, поблизу аеродрому М’ячково в Московській області РФ розбився легкомоторний літак.

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Теги: авіакатастрофа росія гелікоптер

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