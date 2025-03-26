У Франції зіткнулися два реактивні літаки Alpha Jet

Пілоти змогли катапультуватися і вижили

У Франції під час тренувального польоту зіткнулися два реактивні літаки Alpha Jet з пілотажної групи Patrouille de France. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міністра оборони країни Себастьєна Лекорню.

«На сході Франції щойно сталася аварія за участю двох Alpha Jet під час репетиції», – написав Лекорню у соцмережі Х.

Згодом міністр повідомив, що пілоти змогли катапультуватися і вижили.

«Двоє пілотів, а також третій пасажир, який перебував на борту одного з літаків, благополучно катапультувалися. Вони зазнали незначних травм», – додав Лекорню.

Як уточнило Daily Mail, інцидент стався неподалік авіабази у муніципалітеті Сен-Дізьє, де відпрацьовувався політ шести літаків. Унаслідок зіткнення один із Alpha Jet впав на територію бетонної компанії Calin, спричинивши пожежу.

Другий літак, за попередніми даними, впав в канал. Серед цивільного населення постраждалих немає.

🇫🇷 У Франції у містечку Сен- Дізьє зіштовхнулись два військові літаки Alpha Jet — BFMTV



🙏Два пілоти і пасажир одного з літаків змогли катапультуватися. Вони отримали лише легкі поранення, і їм надали медичну допомогу на місці. pic.twitter.com/y8ncFpYuYw — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 25, 2025

Нагадаємо, винищувач Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) зазнав аварії під час навчань у провінції Хайнань, про це повідомляє «Главком» із посиланням The Epoch Times.

Зазначається, що пілот винищувача встиг катапультуватись із парашутом, а літак майже вертикально увійшов у землю і вибухнув.

Південна зона бойового командування армії розпочала розслідування інциденту та ліквідацію наслідків аварії. НВАК не розкрила модель літака, що впав.

Згідно з опублікованим в соцмережах відео, винищувач, який розбився, – це або двомоторний Shenyang J-15, або Shenyang J-11.