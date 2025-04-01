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Смоленська авіакатастрофа. Польща висунула звинувачення понад 40 росіянам

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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Смоленська авіакатастрофа. Польща висунула звинувачення понад 40 росіянам
10 квітня 2010 року літак, яким летів президент Польщі Лех Качинський, розбився під російським Смоленськом
фото: EPA

У висновках, наданих російськими експертами, виявилося багато порушень  

Польща висунула звинувачення 43 російським судмедекспертам, які займалися розтином тіл жертв Смоленської авіакатастрофи 2010 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TVN24.

Як поінформував прокурор Кшиштоф Шварц, у висновках, наданих росіянами за результатами розтину, було виявлено багато порушень. Зокрема, було замовчано серйозні тілесні ушкодження, невірно описано певні поранення. «Наразі неясно, було це [подання інформації, що не відповідає дійсності] зроблено навмисно, чи була причиною недбалість або некомпетентність», – зауважив Шварц.

Російська сторона – всупереч європейській конвенції про правову допомогу з розслідування кримінальних справ – заявила, що не співпрацюватиме с Польщею.

Нагадаємо, 10 квітня 2010 року літак Ту-154М, яким летів президент Польщі Лех Качинський, розбився під російським Смоленськом. В авіакатастрофі загинули сім членів екіпажу і 89 пасажирів, у тому числі Качинський, його дружина, представники політичної, військової та культурної еліти Польщі.

У 2011 році польська урядова комісія та Міждержавний авіаційний комітет у Москві назвали причиною Смоленської катастрофи помилку екіпажу польського літака. 

Проте у 2015 році цей висновок був скасований після приходу до влади партії «Право і справедливість» Ярослава Качинського. У 2016 році розслідування було поновлено.

Влітку 2020 року парламентська комісія Польщі з розслідування катастрофи літака Качинського дійшла висновку, що на борту президентського літака могли статися два вибухи.

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Теги: Польща авіакатастрофа

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