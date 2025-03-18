Ізраїль відновив вогонь у секторі Гази, авіакатастрофа у Гондурасі: головне за ніч

Президент США Дональд Трамп заявив, що з нетерпінням чекає на розмову з російським диктатором Путіним

Ізраїль завдав масштабних ударів по цілях ХАМАС у секторі Гази, у Гондурасі літак з 15 пасажирами на борту впав у воду після зльоту, росіяни завдали ударів по критичній інфраструктурі Запорізької та Дніпропетровської областей, дрони атакували російський Білгород, Трамп анонсував розмову з Путіним.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 18 березня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Ізраїль відновив вогонь у секторі Гази

Сили оборони та Сили безпеки Ізраїлю у спільній заяві повідомили, що завдають масштабних ударів по цілях, що належать угрупуванню ХАМАС у палестинському анклаві.

Ізраїль атакував цілі терористичної організації ХАМАС по всьому сектору Гази.

Вже відомо, що більше ніж 200 людей загинули в результаті авіаударів Ізраїлю по Газі. Чиновник ХАМАСу заявив, що Ізраїль фактично в односторонньому порядку порушив угоду про припинення вогню.

Авіакатастрофа у Гондурасі

Літак з 15 пасажирами на борту впав у воду після зльоту на острові Роатан у Гондурасі. Повідомляється про шістьох загиблих, триває пошуково-рятувальна операція.

Вісім пасажирів, ймовірно, все ще перебувають у літаку. Зазначається, що літак впав у воду незабаром після зльоту.

Літак Jetstream перевозив гондурасський перевізник Lanhsa, перевозив 18 пасажирів, включаючи трьох членів екіпажу. Серед пасажирів були громадянин США, громадянин Франції, а також двоє неповнолітніх.

Трамп анонсував розмову з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що з нетерпінням чекає на розмову з російським диктатором Путіним. Він зазначив, що розмовлятиме з Путіним про війну в Україні.

За його словами, багато елементів угоди щодо України узгоджено, але ще багато чого залишилося. «Я дуже чекаю дзвінка з президентом Путіним», – написав він.

Господар Білого дому повторює, що зараз тисячі молодих людей гинуть на фронті. «Щотижня на фронті гинуть 2 500 солдатів з обох сторін, і це має закінчитися негайно», зауважив Трамп.

Як відомо, 18 березня має відбутись діалог між президентами США та Росії. Трамп неодноразово анонсував розмову з Путіним. Він ще раз це підтвердив 17 березня під час розмови з журналістами.

Тоді ж Трамп сказав: «Ми будемо говорити про землю. Ми будемо говорити про електростанції... Ми вже говоримо про це, про розподіл певних активів».

За його словами, він також обговорить із Путіним пропозицію про 30-денне припинення вогню в Україні.

Трамп наказав призупинити захист Секретної служби дорослих дітей Байдена

Президент США Дональд Трамп оголосив про негайне припинення охорони Секретної служби для Гантера та Ешлі Байден, дорослих дітей колишнього президента Джо Байдена.

Трамп також висловив невдоволення значними витратами платників податків на їхню охорону, крім того, що Гантера супроводжували 18 агентів під час поїздки до Південної Африки.

Він сказав, що Ешлі Байден має 13 агентів, призначених до неї, і що вона також «буде вилучена зі списку» для захисту.

У двох областях пошкоджено критичну інфраструктуру через російські удари

Увечері 17 березня росіяни завдали ударів по критичній інфраструктурі Запорізької та Дніпропетровської областей. Внаслідок ворожого удару у Запорізькій області понад три тис. абонентів без світла та три села без водопостачання.

На Дніпропетровщині через атаку БпЛА сталася сильна пожежа внаслідок пошкодження інфраструктурного об'єкт. Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що інформації про постраждалих немає.

Дрони атакували російський Білгород: зайнялась пожежа, є поранені

Ввечері 17 березня дрони атакували російське місто Білгород. Через падіння уламків безпілотників, зайнялась пожежа біля місцевого торгівельного центру «Атлант». Також було пошкоджено приміщення ТЦ.

Губернатор Білгородської області підтвердив атаку дронів на місто та повідомив, що внаслідок удару поранені двоє чоловіків. Через атаку дронів загорівся фасад торгівельного центру та також хвойні дерева на вході.

Пожежу вже загасили. Поранених госпіталізували.