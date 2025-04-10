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15-ті роковини Смоленської катастрофи: усі версії слідства

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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15-ті роковини Смоленської катастрофи: усі версії слідства
10 квітня 2010 року літак Ту-154М розбився під Смоленськом
фото з відкритих джерел

Авіакатастрофа сталася 10 квітня 2010 року

15 років тому поблизу Смоленська у РФ розбився літак на борту якого перебувала представницька польська делегація. У катастрофі загинуло майже все вище керівництво Польщі, включно з президентом Лехом Качинським. «Главком» пригадує ключові факти про Смоленську трагедію.

Катастрофа Ту-154 в Смоленську

Авіакатастрофа сталася 10 квітня 2010 року. Унаслідок трагедії загинули президент Польщі Лех Качинський, представники вищого керівництва країни, громадські діячі та духовенство – загалом 96 осіб, серед яких і вісім членів екіпажу.

Літак Ту-154М, що прямував із Варшави до Смоленська, за російською версією, заходив на посадку в складних погодних умовах, причиною аварії стала сильна туманність. Однак інші джерела стверджують, що на той момент над злітно-посадковою смугою туману вже не було, і до того інші літаки змогли успішно приземлитися.

Уламки Ту-154, на якому летів Лех Качинський
Уламки Ту-154, на якому летів Лех Качинський
фото: Вікіпедія

Під час спроби посадки літак опустився на небезпечно малу висоту, зачепив лівим крилом дерево та розбився на відстані 350-500 м від початку смуги, лівіше приблизно на 150 м. Екіпаж до останнього намагався врятувати борт і пасажирів.

У 2011 році польська урядова комісія та Міждержавний авіаційний комітет у Москві назвали причиною Смоленської катастрофи помилку екіпажу польського літака. Проте у 2015 році цей висновок був скасований після приходу до влади партії «Право і справедливість» Ярослава Качинського. У 2016 році розслідування було поновлено.

10 квітня 2010 року літак Ту-154М президента Польщі Леха Качинського розбився під Смоленськом
10 квітня 2010 року літак Ту-154М президента Польщі Леха Качинського розбився під Смоленськом
фото: Reuters

Влітку 2020 року парламентська комісія Польщі з розслідування катастрофи літака Качинського дійшла висновку, що на борту президентського літака могли статися два вибухи: один в дальній частині лівого крила, а інший – безпосередньо у фюзеляжу літака. Крім того, у звіті парламентської комісії йдеться, що на уламках президентського борту виявили сліди трьох видів вибухівки – тротилу, гексогену і пентріта.

У вересні 2020 року речниця Генеральної прокуратури Польщі Ева Бялик назвала імена авіадиспетчерів, яких пов’язують із авіакатастрофою під Смоленськом, та подала до суду клопотання про їхній арешт. Їм було висунуто підозру в умисному доведенні до катастрофи, що призвела до загибелі значної кількості людей.

Поховання Леха та Марії Качинських
Поховання Леха та Марії Качинських
фото: Chancellery of the President of the Republic of Poland

У квітні 2022 року польський підкомітет з повторного розслідування авіакатастрофи оприлюднив висновки, згідно з якими безпосередньою причиною трагедії з літаком Ту-154М став вибух у лівому крилі. За даними слідчих, вибух стався приблизно за 100 м до місця, де літак зачепив березу. У зазначеній зоні не було високих дерев чи інших перешкод. Експерти також виявили сліди вибухових речовин на 190 фрагментах літака.

Незадовго до 15-ї річниці трагедії Польща висунула звинувачення 43 російським судмедекспертам. Як поінформував прокурор Кшиштоф Шварц, у висновках, наданих росіянами за результатами розтину, було виявлено багато порушень. Зокрема, було замовчано серйозні тілесні ушкодження, невірно описано певні поранення. «Наразі неясно, було це (подання інформації, що не відповідає дійсності) зроблено навмисно, чи була причиною недбалість або некомпетентність», – зауважив Шварц.

Навіщо польська делегація летіла в Росію

Польська делегація прямувала до Катині для участі у вшануванні 70-х роковин розстрілу польських офіцерів, вчиненого НКВС. Шостий президент Польщі Лех Качинський планував виступити з промовою на польському військовому кладовищі в Катині під час пам’ятних заходів.

Катинський розстріл – узагальнена назва воєнного злочину, масової страти польських громадян, здійсненої органами НКВС СРСР за цілком секретним наказом партійно-державного керівництва СРСР (рішення від 5 березня та 5 квітня 1940 року) одночасно у декількох місцях – головним чином у Катинському лісі (поблизу села Катинь Смоленської області), в тюрмі міста Калінін (нині Твер) та в Харкові навесні 1940 року.

Нагадаємо, 10 квітня 2010 року літак Ту-154М, яким летів президент Польщі Лех Качинський, розбився під російським Смоленськом. В авіакатастрофі загинули сім членів екіпажу і 89 пасажирів, у тому числі президент Лех Качинський, його дружина, представники політичної, військової та культурної еліти Польщі.

У квітні 2025 року Польща висунула звинувачення 43 російським судмедекспертам, які займалися розтином тіл жертв Смоленської авіакатастрофи 2010 року. Як поінформував прокурор Кшиштоф Шварц, у висновках, наданих росіянами за результатами розтину, було виявлено багато порушень.

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Теги: Лех Качинський Польща авіакатастрофа росія

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