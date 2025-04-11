Названо найбагатші міста світу: рейтинг

До рейтингу увійшло відразу декілька міст США

Компанія Henley & Partners опублікувала рейтинг найбагатших міст світу. Лідером рейтингу є Нью-Йорк (США), де мешкають 384 500 дуже багатих людей, 66 із них – мільярдери. Найбідніший із цих майже 400 тис. людей має не менше $1 млн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Henley & Partners.

Сан-Франциско розділив друге місце із Кремнієвою долиною. У цьому регіоні 342 тис. осіб офіційно вважаються багатими або мільйонерами, а кількість мільярдерів становить 82 – навіть більше, ніж у Нью-Йорку.

Топ-10 найбагатших міст світу:

1. Нью-Йорк (мільйонери – 384 500, мільярдери – 66);

2. Сан-Франциско (342 000/82);

3. Токіо (292,300/18);

4. Сінгапур (242,400/30);

5. Лос-Анджелес (220600/45);

6. Лондон (178 000/23);

7. Париж (160100/22);

8. Гонконг (154,900/40);

9. Сідней (152,900/22);

10.Чикаго (127100/25).

До слова, у рейтингу World’s Best Cities опинилися відразу два польських міста – Краків і Варшава. Вони визнані одними з найкращих міст світу.

Дані The Best Cities вважаються одними з найретельніших щорічних рейтингів міст у світі, заснованих на оригінальній методології, яка аналізує як ефективність, так і сприйняття міст у всьому світі. При складанні рейтингу також враховуються думки місцевих жителів та туристів. Цьогоріч обуло опитано 22 тис. осіб з 30 країн.

Раніше видання Time Out опублікувало рейтинг основних гастрономічних міст світу. Перше місце у ньому посів Новий Орлеан, штат Луїзіана.