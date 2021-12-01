У Нью-Йорку відкриють легальні наркопритони

Відвідувачам центру видаватимуть чисті голки, а також пропонуватимуть допомогу

Через місяць у Нью-Йорку запрацюють центри профілактики передозування, в яких можна буде легально зробити ін'єкцію героїну – подібні заклади з'являться у США вперше. Про це повідомляє New York Post.

За допомогою цих центрів міська влада планує подолати сплеск смертей від передозування наркотиком, і знизити кількість злочинів наркоманів.

«Центри профілактики передозування – це безпечний та ефективний спосіб подолання опіоїдної кризи. Я гордий показати містам цієї країни після десятиліть невдач (у боротьбі зі смертями від передозувань – прим. ред.), що розумніший підхід можливий», – сказав мер Нью-Йорка Білл де Блазіо.

Відвідувачам центру видаватимуть чисті голки, а також пропонуватимуть допомогу.

Наркотик доведеться приносити із собою.

Як зазначає газета, у 2020 році передозування спричинило смерть понад 2000 жителів Нью-Йорка – це найвищий показник з 2000 року, коли почали збирати таку статистику.

Нагадаємо, столичні правоохоронці задокументували та припинили протиправну діяльність двох колишніх співробітників Національної поліції України, які на території Києва здійснювали збут наркотичних засобів.

Нещодавно правоохоронці Київщини викрили організоване злочинне угруповання на масштабному виготовленні та збуті амфетаміну.