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    У США підліток влаштував стрілянину в школі: троє загиблих

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    У США 15-річний підліток відкрив стрілянину в школі та вбив трьох учнів - У США підліток влаштував стрілянину в школі: троє загиблих
    У США 15-річний підліток відкрив стрілянину в школі та вбив трьох учнів
    фото: CNN

    Поліція затримала винуватця події через 5 хвилин після прибуття

    Щонайменше троє учнів загинули під час стрілянини в школі в місті Оксфорд штату Мічиган у США. Про це повідомляє CNN.

    «Троє загинули, шість отримали вогнепальні поранення», – заявив представник американських правоохоронних органів на пресконференції.

    Як розповів представник поліції, зловмисник під час перебування у школі здійснив від 15 до 20 пострілів із напівавтоматичного пістолета, з яким його і затримали.

    Найімовірніше, убиті є учнями.

    За інформацією поліції, стрілянину відкрив 15-річний підліток.

    Поліція затримала винуватця події через 5 хвилин після прибуття. Наразі в поліції вважають, що в нього немає спільників.

    За попередніми даними поліції, він є учнем цієї школи.

    15-річний хлопець не чинив опору при арешті, посилався на своє право не говорити і зараз нічого не каже правоохоронцям/

    Теги: США поліція час
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    У США підліток влаштував стрілянину в школі: троє загиблих