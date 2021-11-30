У США підліток влаштував стрілянину в школі: троє загиблих
Поліція затримала винуватця події через 5 хвилин після прибуття
«Троє загинули, шість отримали вогнепальні поранення», – заявив представник американських правоохоронних органів на пресконференції.
Як розповів представник поліції, зловмисник під час перебування у школі здійснив від 15 до 20 пострілів із напівавтоматичного пістолета, з яким його і затримали.
Найімовірніше, убиті є учнями.
За інформацією поліції, стрілянину відкрив 15-річний підліток.
Поліція затримала винуватця події через 5 хвилин після прибуття. Наразі в поліції вважають, що в нього немає спільників.
За попередніми даними поліції, він є учнем цієї школи.
15-річний хлопець не чинив опору при арешті, посилався на своє право не говорити і зараз нічого не каже правоохоронцям/