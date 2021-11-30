У США підліток влаштував стрілянину в школі: троє загиблих

У США 15-річний підліток відкрив стрілянину в школі та вбив трьох учнів

Поліція затримала винуватця події через 5 хвилин після прибуття

Щонайменше троє учнів загинули під час стрілянини в школі в місті Оксфорд штату Мічиган у США. Про це повідомляє CNN.

«Троє загинули, шість отримали вогнепальні поранення», – заявив представник американських правоохоронних органів на пресконференції.

Як розповів представник поліції, зловмисник під час перебування у школі здійснив від 15 до 20 пострілів із напівавтоматичного пістолета, з яким його і затримали.

Найімовірніше, убиті є учнями.

За інформацією поліції, стрілянину відкрив 15-річний підліток.

Поліція затримала винуватця події через 5 хвилин після прибуття. Наразі в поліції вважають, що в нього немає спільників.

За попередніми даними поліції, він є учнем цієї школи.

15-річний хлопець не чинив опору при арешті, посилався на своє право не говорити і зараз нічого не каже правоохоронцям/