У Пакистані через проливні дощі загинули 49 осіб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Проливні дощі також викликали селеві потоки, які завдали серйозної майнової шкоди

У результаті розгулу стихії багато міст виявилися затопленими

У Пакистані повінь призвела до загибелі щонайменше 49 осіб, ще 176 постраждали. Про це повідомляє на Xinghua.

Згідно з інформацією видання, проливні дощі і повені призвели до загибелі 18 осіб в північно-західній провінції Хайбер-Пахтунхва, 15 осіб - в східній провінції Пенджаб, 11 осіб -у південно-західній провінції Белуджистан, 5 осіб - в південній провінції Сінд.

У виданні додали, що в результаті розгулу стихії багато міст виявилися затопленими. Проливні дощі також викликали селеві потоки, які завдали серйозної майнової шкоди.

Раніше повідомлялося, що в Ірані 400 тисяч осіб були змушені покинути свої будинки через повені, які тривають вже третій тиждень. Жертвами стихії за цей час стало у же близько 70 осіб.

Нагадаємо, на початку квітня через повінь в Афганістані загинуло 20 людей.

Також на початку квітня цього року масштабна повінь в Ірані забрала життя вже 62 людей.