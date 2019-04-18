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    У світі

    У Пакистані через проливні дощі загинули 49 осіб

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    Проливні дощі також викликали селеві потоки, які завдали серйозної майнової шкоди - У Пакистані через проливні дощі загинули 49 осіб
    Проливні дощі також викликали селеві потоки, які завдали серйозної майнової шкоди

    У результаті розгулу стихії багато міст виявилися затопленими

    У Пакистані повінь призвела до загибелі щонайменше 49 осіб, ще 176 постраждали. Про це повідомляє на Xinghua.

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    Згідно з інформацією видання, проливні дощі і повені призвели до загибелі 18 осіб в північно-західній провінції Хайбер-Пахтунхва, 15 осіб - в східній провінції Пенджаб, 11 осіб -у південно-західній провінції Белуджистан, 5 осіб - в південній провінції Сінд.

    У виданні додали, що в результаті розгулу стихії багато міст виявилися затопленими. Проливні дощі також викликали селеві потоки, які завдали серйозної майнової шкоди.

    Раніше повідомлялося, що в Ірані 400 тисяч осіб були змушені покинути свої будинки через повені, які тривають вже третій тиждень. Жертвами стихії за цей час стало у же близько 70 осіб.

    Нагадаємо, на початку квітня через повінь в Афганістані загинуло 20 людей.  

    Також на початку квітня цього року масштабна повінь в Ірані забрала життя вже 62 людей. 

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