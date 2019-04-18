У Пакистані через проливні дощі загинули 49 осіб
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У результаті розгулу стихії багато міст виявилися затопленими
У Пакистані повінь призвела до загибелі щонайменше 49 осіб, ще 176 постраждали. Про це повідомляє на Xinghua.
Згідно з інформацією видання, проливні дощі і повені призвели до загибелі 18 осіб в північно-західній провінції Хайбер-Пахтунхва, 15 осіб - в східній провінції Пенджаб, 11 осіб -у південно-західній провінції Белуджистан, 5 осіб - в південній провінції Сінд.
У виданні додали, що в результаті розгулу стихії багато міст виявилися затопленими. Проливні дощі також викликали селеві потоки, які завдали серйозної майнової шкоди.
Раніше повідомлялося, що в Ірані 400 тисяч осіб були змушені покинути свої будинки через повені, які тривають вже третій тиждень. Жертвами стихії за цей час стало у же близько 70 осіб.
Нагадаємо, на початку квітня через повінь в Афганістані загинуло 20 людей.
Також на початку квітня цього року масштабна повінь в Ірані забрала життя вже 62 людей.