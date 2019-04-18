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    У світі

    У Пакистані невідомі напали на автобус і застрелили 14 осіб

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    За фактом нападу почали розслідування - У Пакистані невідомі напали на автобус і застрелили 14 осіб
    За фактом нападу почали розслідування

    Озброєні люди зупинили автобус і зажадали від деяких пасажирів пред'явити документи, після цього вони відкрили стрілянину

    У Пакистані невідомі напали на автобус у провінції Белуджистан, в результаті не менше 14 людей були застрелені. Про це повідомляє телеканал Geo TV.

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    Відзначається, що озброєні люди зупинили автобус на шосе Макрана і зажадали від деяких пасажирів пред'явити документи, після цього вони відкрили стрілянину.

    Тіла загиблих доправлені в лікарню міста Ормара. За фактом нападу почали розслідування.

    Associated Press повідомляє, що в автобусі було близько 30 осіб, вони прямували в місто Гавадар. Хто стоїть за нападом на даний момент не ясно.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Пакистані через проливні дощі в декількох районах загинули 39 осіб, ще 135 отримали поранення. Так, від проливних дощів постраждали провінції Белуджистан, Пенджаб і Хайбер-Пахтунхва. Щонайменше, 80 будинків були пошкоджені.

    Як повідомлялося, у Пакистані в південно-західному місті Кветта в результаті вибуху бомби, захованої на ринку загинули щонайменше 16 людей, поранення отримали ще щонайменше 30 осіб. У поліції повідомили, що вибуховий пристрій був захований між мішками картоплі. Жодна група не взяла на себе відповідальність за напад.

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