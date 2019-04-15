Пакистанське місто Карачі постраждало від піщаної бурі, є загиблі



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Причиною смерті чоловіка стало падіння на нього дерева. Деталі загибелі двох дітей не уточнюються Фото: Geo News

Через погані погодні умови були відкладені кілька рейсів з міжнародного аеропорту, розташованого в Карачі

Щонайменше три людини, в тому числі двоє дітей, загинули, ще 20 постраждали в результаті сильної піщаної бурі, яка обрушилася на пакистанське портове місто Карачі на півдні країни.

Про це в понеділок повідомляє телеканал Geo.TV.

Зазначається, що причиною смерті чоловіка стало падіння на нього дерева. Деталі загибелі двох дітей не уточнюються.

Також через негоду вісьмох рибалок пропали безвісти після того, як їхній човен перекинувся біля берегів Карачі.

Через погані погодні умови були відкладені кілька рейсів з міжнародного аеропорту, розташованого в Карачі.

Нагадаємо, землетрус магнітудою п’ять балів стався в неділю, 14 квітня, о 20:28 на відстані 66 км на південний схід від японського порту Кусіро, що в префектурі Хоккайдо (Японія).

Джерело: ТАСС