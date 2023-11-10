У Брянській області застрелено підполковника ФСБ: «Російський добровольчий корпус» показав фото

Напад на УАЗ «Патріот» стався на околиці села Улиця Брянської області

Близько 16-ї години 9 листопада невідомі відкрили вогонь з автоматичної зброї, після чого зникли

Вчора, 9 листопада, у Брянській області Росії бійці «Російського добровольчого корпусу» розстріляли автомобіль підполковника ФСБ Сергія Шатия. Про це повідомляє hromadske з посиланням на джерело в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Низка російських Telegram-каналів написали, що невідомі розстріляли автомобіль прикордонного управління у Брянській області РФ, внаслідок чого загинув підполковник ФСБ.

За даними Baza, напад на УАЗ «Патріот» стався на околиці села Улиця Брянської області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Близько 16-ї години 9 листопада невідомі відкрили вогонь з автоматичної зброї, після чого зникли. Унаслідок стрілянини поранення дістав заступник начальника відділу матеріально-технічного забезпечення, підполковник Сергій Ш. Він загинув на місці.

Добровольчий корпус опівночі 10 листопада опублікував пост, у якому заявив, що його диверсійно-розвідувальна група успішно «провела засідку на транспорт противника в Брянській області», і анонсував відео «об'єктивного контролю» згодом.

Раніше повідомлялося, що у Брянській області Росії невідомі розстріляли автомобіль прикордонного управління ФСБ.