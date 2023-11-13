Артобстріл Запоріжжя, ракетний удар по Харківщині: ситуація в регіонах

Ворог вдарив по Дніпровському району Херсона. Через обстріл на власному подвір’ї загинув 64-річний чоловік

ЗСУ відбили чотири ворожі атаки поблизу Новоєгорівки на Сватівщині

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Чернігівщина

За добу – один обстріл (два вибухи) – Корюківський район, із міномету. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Вночі росіяни здійснили мінометний обстріл Краснопільської громади (чотири вибухи). Без наслідків. Вчора протягом дня рашисти здійснили шість обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 20 вибухів з міномету та артилерії. Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Миропільська та Шалигинська громади. Минулося без наслідків.

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Запорізька область

Рашисти поцілили по 21 населеному пункту області, зафіксовано 57 ударів. 54 артобстріли прийшлися по території прифронтових міст та сіл, зокрема Гуляйполя, Залізничного, Клапанів, Преображенки, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Полтавки, Лугівського, Кам'янського й Плавнів.

Також ворог гатив з авіації по Оріхову й Роботиному та атакував безпілотниками Левадне. Місцеві жителі не постраждали, однак надійшло повідомлення про руйнування будинку.

Дніпропетровщина

Протягом вчорашнього дня окупанти не залишали у спокої Нікопольщину. Спрямували 2 дрони-камікадзе на районний центр. Гатили по ньому та Марганецькій громаді й з важкої артилерії. Пошкоджені п'ятиповерхівка, чотири приватні будинки, дві господарські споруди, лінія електропередач.

Від вечора агресор двічі обстріляв Нікопольщину. З важкої артилерії вгатив по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Випустив понад півдесятка снарядів. Уражені території ще обстежують. Без жертв.

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Харківщина

Вчора ворог завдав ракетного удару, попередньо 2 ЗКР С300, по Шевченківському району м. Харків. Зафіксоване влучання в землю біля розважального комплексу. Пошкоджено дерев'яні ворота розважального комплексу. Постраждалих немає.

На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Вовчанськ, Нестерне Чугуївського району та Дворічанське Куп'янського району.

На Куп’янському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Кислівка, де наші захисники відбили 11 атак.

Також ворог завдав удару КАБ по с. Чернещина Ізюмського району, пошкоджено приватний будинок. Внаслідок обстрілу с. Новоосинове Куп'янського району пошкоджено кафе, горіла котельня. Також обстріляне смт. Куп’янськ- Вузловий Куп'янського району. Без постраждалих.

Луганщина

За учора відбиті чотири ворожі атаки поблизу Новоєгорівки на Сватівщині. Також Білогорівка та територія Серебрянського лісу зазнали й ударів з неба. Від обстрілів постраждали Невське та Макіївка. За добу противник здійснив 133 обстріли (537 снарядів).

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Донеччина

По населеним пунктам області росіяни здійснили 21 обстріл. Під вогнем рашистів: с.Орлівка, Авдіївка, смт Північне, Торецьк, с.Ласточкине. Пошкоджено дев'ять житлових будинків (з них два – багатоквартирні), ЛЕП, цех ПрАТ «АЗМК».

Миколаївщина

Вчора зафіксовано ворожий артилерійський обстріл по м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає. Також вчора ввечері та сьогодні вночі ворог завдавав артилерійських обстрілів по с. Солончаки та Дніпровське Куцурубської громади. Без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 53 обстріли (279 снарядів), з них по м. Херсон – три обстріли (чотири снаряди). Рашисти поцілили у райони 28 населених пунктів області.

Вчора ворог вдарив по Дніпровському району Херсона. Через обстріл на власному подвір’ї загинув 64-річний чоловік. Він отримав вибухову травму, несумісну з життям. Медики, які приїхали на місце, лише констатували смерть. Дружина загиблого госпіталізована. У 64-річної жінки вибухова, закрита черепно-мозкова травми, осколкові поранення ніг, струс головного мозку. Стан – середньої важкості. Лікарі надають їй необхідну допомогу. Всього за добу через російську агресію одна людина загинула, одна дістала поранення.

Триває 628-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень. За добу загалом ворог завдав сім ракетних та 34 авіаційних удари, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також російські окупанти завдали чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах у місті Харків.