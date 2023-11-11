На Франківщині дві пенсіонерки придбали для ЗСУ дрони-камікадзе

Людмила Скубрієва та її тітка Галина Гіль придбали два дрони-камікадзе для українських захисників

Людмила Скубрієва та її тітка Галина Гіль відкладали гроші з пенсії

В Івано-Франківській області дві жінки – 66 та 83 років – відкладали гроші з пенсії, щоб купити безпілотники для військових Збройних сил України. Про це пише місцеве видання «Галицький кореспондент».

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Так, жителька Рожнятова, що в Івано-Франківській області, Людмила Скубрієва та її тітка з Києва Галина Гіль з власних пенсій назбирали майже по 20 тисяч гривень кожна і придбали два дрони-камікадзе для українських захисників.

Як пише видання, брат Людмили Скубрієвої Леонід також воював на фронті, але після поранення нині є обмежено придатним. В його тілі й досі залишилися осколки. Тому жінка, порадившись з ним, вирішила купити дрони.

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Накопичивши грощі з пенсії, жінки звернулися до голови Рожнятівської громади з проханням допомогти у придбанні безпілотників. Координаційним штабом Рожнятівської громади було додано суму 7500 грн і одразу замовлено, перераховано кошти, а згодом і доставлено дрони у Рожнятів.

«Хтось воює на фронті, а ми повинні бути надійним тилом для військових. Вірю, що ці дрони допоможуть зберегти життя нашим хлопцям і зможуть нищити техніку ворога», – каже пані Людмила.

Два дрони-камікадзе вже в дорозі до 10 ОГШБ «Едельвейс».

Раніше Україна стала другою в рейтингу Світового індексу благодійності, піднявшись із десятого місця, яке посідала у 2022 році.