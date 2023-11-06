Росіяни застрелили цивільного на окупованій території Грузії

Подія сталася в районі села Кірбалі Горійського муніципалітету на окупованій території Грузії

Сьогодні, 6 листопада, російські військові вбили громадянина Грузії під час проби затримання біля лінії розмежування у Південній Осетії. Про це повідомляє «Ехо Кавказу» із посиланням на грузинську Службу держбезпеки.

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«6 листопада 2023 року в районі села Кірбалі Горійського муніципалітету на окупованій території під час спроби незаконного затримання місцевого жителя внаслідок пострілу з вогнепальної зброї з боку російських окупаційних сил загинув громадянин Грузії, а одного громадянина незаконно затримали. Активна комунікація ведеться з використанням усіх інструментів, доступних центральному уряду Грузії», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що загиблий – літній місцевий житель. Інші подробиці інциденту не повідомляються.

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На нього відреагувала президент Грузії Саломе Зурабішвілі. «Я глибоко обурена смертельним розстрілом з боку російських окупаційних сил громадянина Грузії під час його незаконного затримання», – написала вона в соцмережі Х.

За словами Зурабішвілі, це кричущий напад на грузинську державність. «Це вкотре розкриває справжню природу «брата-одновірця». Я негайно закликаю міжнародну спільноту однозначно засудити дії Росії, яка грубо та безсоромно порушила усі міжнародні норми», - наголосила вона.

Лідер «Антиокупаційного руху» Давід Кацарова назвав інцидент «катастрофою». Він зазначив, що подія сталася біля церкви Ломіса неподалік села Кірбалі. «Росіяни вбили мирного жителя», – сказав Кацарова.

Село Кірбалі розташоване на території, яку Росія загарбала під час російсько-грузинської війни 2008 року.

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Раніше колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що до Грузії проникла диверсійна група росіян.