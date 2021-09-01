У Перу автобус впав у яр: загинуло 29 осіб

Автобус спочатку врізався у схил, а тоді впав у яр

Транспорт нібито рухався з перевищенням швидкості

29 людей загинули, а декілька отримали поранення 31 серпня після того, як пасажирський автобус впав у яр у центрі Перу. Про це пише El Peruano.

Водій автобуса не впорався з керуванням і врізався у схил гори, після цього падав близько 100 метрів до берегів річки Рімак.

У поліції повідомили, що проводять розслідування, щоб встановити причини аварії.

За даними Нагляду за сухопутними перевезеннями пасажирів, вантажів та товарів, дані геолокації показували, що «транспортний засіб, що впав, рухався із перевищенням швидкості».

Влада закрила місце для руху автомобілів, оскільки постраждалих евакуювали до найближчих лікарень.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що трагедія сталася на Панамериканському шосе в районі Пасамайо. Всього в автобусі в момент аварії їхали не менше 50 осіб, тож кількість загиблих у ДТП може збільшитись.

Аварія сталась приблизно в 70 кілометрах на північ від столиці Ліма, у важкодоступній для рятувальників області.

Читайте також: