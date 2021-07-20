Колишнього сільського вчителя офіційно оголосили президентом Перу

Педро Кастільо завоював підтримку найбідніших верств населення

ЦВК Перу офіційно проголосила представника ліворадикальної партії Вільне Перу Педро Кастільо переможцем президентських виборів, які відбулися 6 червня.

Комісія затвердила результат, згідно з яким Кастільо підтримали 50,12% виборців. Колишній сільський учитель своїми популістськими обіцянками соціальних реформ і справедливого розподілу багатств країни завоював підтримку найбідніших верств населення.

За нього проголосували 8,8 млн осіб. Представниця правопопулістської партії Народна сила, дочка експрезидента Альберто Фухіморі, засудженого на 25 років за організацію «ескадронів смерті» і корупцію, – продовжувачка його політики Кейко Фухіморі – відстала від лідера приблизно на 44 тис. голосів, набравши близько 49,9%. Її спроби оскаржити результати виборів успіху не принесли.

У своїй передвиборній програмі Педро Кастільо спочатку обіцяв «змішану економіку», націоналізацію і боротьбу з монополіями, проте потім від націоналізації відмовився. Новий президент обіцяє збільшити асигнування на охорону здоров'я і освіту, податки на надприбуток, забезпечити загальний доступ в інтернет, повернути смертну кару, скасувати конституційний суд і встановити контроль над ЗМІ.

Аналітики відзначають його політичну недосвідченість на тлі того, що новому президенту доведеться зіткнутися з цілим спектром найсерйозніших проблем, серед яких посилення політичної поляризації, важка економічна криза (посилена частою зміною президентів і пандемією Covid-19) і небувале зростання корупції.

Як відомо, Кастільо раніше не мав досвіду у політиці і був вчителем у початковій школі.

Джерело: DW