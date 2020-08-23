У Перу внаслідок тисняви в нічному клубі загинули 13 осіб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під час рейду поліції не застосовувалася вогнепальна зброя або сльозогінний газ

Люди під час поліцейського рейду намагалися втекти через єдині двері на другому поверсі

У нічному клубі в столиці Перу Лімі після поліцейського рейду в рамках карантинних заходів під час пандемії коронавірусу в тисняві загинули 13 осіб.

Про це повідомляє AP із посиланням на міністерство внутрішніх справ.

Зазначається, що на вечірці в ніч з суботи, 23 серпня, на неділю були присутні 120 осіб. За словами влади, люди намагалися втекти через єдині двері на другому поверсі. Поліції довелося зламати двері.

Поліція затримала 23 людини. Начальник поліції генерал Орландо Веласко заявив, що під час рейду не застосовувалася вогнепальна зброя або сльозогінний газ.

Робота нічних клубів заборонена з березня через пандемію. У Перу початок скасування карантинних обмежень почався 30 червня.

Там за останні тижні щодня реєструється число вірусних інфекцій подвоїлося і перевищило 9 тисяч. На даний момент в Перу зареєстровано близько 27,5 тисяч смертей від коронавірусу.

Нагадаємо, станом на ранок 23 серпня в Україні зафіксовано 1 987 нових випадків коронавірусу, це на 341 випадок менше, ніж учора (2 328).

Коронавірус в Україні

Всього 104958

Одужали 52235

Хворіють 50452

Померли 2271

Копіювати код для вставки

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні вдалось «збити» першу хвилю Covid-19, коли вона була в Європі, і її не було і тільки зараз вона прийшла.