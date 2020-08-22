У Мінську знайшли мертвим ще одного демонстранта



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тіло Микити Кравцова знайшли у Партизанському районі Мінська

За інформацією ЗМІ, Микиту Кривцова знайшли мертвим, на ньому були сліди побиття

У Партизанському районі Мінська, в лісі, знайшли мертвим ще одного демонстранта, який раніше вважався зниклим безвісти.

Про це повідомляє видання «Наша ніва».

Зазначається, що Микиту Кривцова знайшли мертвим, на ньому були сліди побиття.

Водночас, паблік Nexta Live пише, що тіло знайшли в петлі.

Раніше в ООН заявили, що під час протестів в Білорусі загинули чотири людини, доля ще восьми невідома.

Натомість правозахисники говорили, що за час протестів було вбито щонайменше п'ять осіб. У МВС Білорусі повідомляли про загибель трьох учасників протесту.

Зокрема, у Білорусі знайшли мертвим директора музею, який не підписав протокол на виборах.