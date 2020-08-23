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    Події в Україні

    На Хмельниччині автобус на смерть збив жінку

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    Водій маршрутного автобуса під час руху заднім ходом здійснив наїзд на&nbsp; жінку - На Хмельниччині автобус на смерть збив жінку
    Водій маршрутного автобуса під час руху заднім ходом здійснив наїзд на  жінку

    Потерпіла отримала тілесні ушкодження, від яких померла на місці події

    На Хмельниччині у селі Оринін Кам’янець-Подільського району під колесами маршрутного автобуса «ПАЗ» загинула 50-річна місцева жителька. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.

    Подія сталася вранці 22 серпня. Водій маршрутного автобуса «ПАЗ» сполученням «Кам’янець-Подільський – Оринін» під час руху заднім ходом здійснив наїзд на 50-річну жінку-пішохода, яка обходила транспортний засіб ззаду. 

    Потерпіла отримала тілесні ушкодження, від яких померла на місці події.

    За даним фактом слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за ч. 2 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

    Нагадаємо, під Києвом на Житомирській трасі сталася смертельна ДТП.

    До слова, на Полтавщині зіткнулися вантажівка і легковик, троє загиблих і двоє поранених.

    Як повідомлялося, актор Єфремов заявив, що в момент смертельної ДТП він був на пасажирському сидінні.

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