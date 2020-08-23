На Хмельниччині автобус на смерть збив жінку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Водій маршрутного автобуса під час руху заднім ходом здійснив наїзд на жінку

Потерпіла отримала тілесні ушкодження, від яких померла на місці події

На Хмельниччині у селі Оринін Кам’янець-Подільського району під колесами маршрутного автобуса «ПАЗ» загинула 50-річна місцева жителька. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.

Подія сталася вранці 22 серпня. Водій маршрутного автобуса «ПАЗ» сполученням «Кам’янець-Подільський – Оринін» під час руху заднім ходом здійснив наїзд на 50-річну жінку-пішохода, яка обходила транспортний засіб ззаду.

Потерпіла отримала тілесні ушкодження, від яких померла на місці події.

За даним фактом слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за ч. 2 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, під Києвом на Житомирській трасі сталася смертельна ДТП.

До слова, на Полтавщині зіткнулися вантажівка і легковик, троє загиблих і двоє поранених.

Як повідомлялося, актор Єфремов заявив, що в момент смертельної ДТП він був на пасажирському сидінні.

Читайте також: