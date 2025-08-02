У Підмосковʼї блискавка підпалила будинок

Блискавка влучила в один із будинків у котеджному містечку «Набережний» у Підмосков'ї

Потужна гроза, що накрила Москву та область, спричинила серйозні наслідки – у котеджному містечку поблизу Долгопрудного блискавка влучила в один із таунхаусів, викликавши масштабну пожежу, повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

За даними МНС Росії, до 10:00 наступного дня в регіоні очікується сильна злива з грозами та шквалистим вітром до 17 м/с. Жителів закликали не залишати автівки під деревами та триматися подалі від ненадійних конструкцій.

Мешканці котеджного містечка «Набережний» повідомили, що як тільки гроза починалася – блискавки спалахували майже щосекунди. Одна з них влучила просто в дах будинку на вулиці Береговій, після чого споруда одразу загорілася.

«Пролунав різкий удар, як вибух. Я подивилася у вікно – все охопило полум’я. Дощ був шалений, блискавки сипалися постійно. І раптом – спалах блискавки прямо перед вікном», – розповіла місцева жителька.

На місці працюють екстрені служби. Інформація про постраждалих наразі відсутня.

Раніше ми писали, що у російському місті Уфа обвалився фасад будівлі, яку раніше використовували як гуртожиток Кооперативного технікуму. Про інцидент повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, споруда вже давно не використовувалась за призначенням і була порожньою, тож під час обвалу ніхто не постраждав.

Нагадаємо, потужний землетрус 8.8 балів поблизу Камчатки спричинив цунамі. На східному узбережжі Камчатки було зафіксовано хвилі заввишки 3-4 м. Японія та Гаваї оголосили евакуацію прибережних регіонів.

Зокрема, у Японії на узбережжі міста Татеяма виявили чотирьох китів, яких викинуло на берег після потужного землетрусу, що стався 30 липня біля російського півострова Камчатка. Це був шостий за силою землетрус в історії, а спричинене ним цунамі накрило частини Курильських островів, північного японського острова Хоккайдо та Гаваїв.