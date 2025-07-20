Санкції проти Росії: чи реально те, шо наобіцяв Трамп? Аналіз Deutsche Welle

Дональд Трамп анонсував 100% мита на весь російський експорт до США, а також такі ж вторинні мита для держав, які продовжують купувати російську нафту, якщо не буде досягнуто миру в Україні

Американський президент Дональд Трамп заявив про наміри надати Україні більше зброї та ввести жорсткіші санкції проти Росії. Як повідомляє Deutsche Welle, наслідки цих кроків для Москви можуть бути відчутними, передає «Главком».

Зокрема, Білий дім анонсував 100% мита на весь російський експорт до США, а також такі ж вторинні мита для держав, які продовжують купувати російську нафту.

Проте повне застосування таких обмежень виглядає малоймовірним. Це автоматично торкнеться не лише Китаю та Індії, а й союзників Вашингтона, зокрема Туреччини, Угорщини й Словаччини.

До того ж Сполучені Штати нещодавно домовилися з Пекіном про нормалізацію торговельних відносин, і навряд чи адміністрація Трампа захоче знову загострювати ситуацію з Китаєм. Переговори з Індією ще тривають, тож у цьому напрямку залишається простір для тиску.

«Якщо Індія дійсно відмовиться від купівлі російської нафти, вона зможе перейти на імпорт з інших країн ОПЕК. Але це буде дорожче», – зазначив Мукеш Сахдев, керівник напряму товарних ринків у компанії Rystad Energy.

За прогнозом Міжнародного енергетичного агентства, у 2025 році світовий нафтовий ринок матиме профіцит у понад мільйон барелів на добу. Це становить майже половину обсягів, які Росія постачає до Індії. Крім того, видобуток в країнах ОПЕК+ продовжує зростати, що лише посилює надлишок.

Таким чином, нинішня ситуація створює сприятливі умови для економічного тиску на Кремль. Але головне питання – чи скористається цим шансом Дональд Трамп.

Раніше ми писали, що речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що адміністрація Дональда Трампа введе вторинні санкції та тарифи проти РФ, якщо протягом 50 днів в Україні не буде досягнуто припинення вогню. Про це вона сказала під час брифінгу, інформує «Главком».

Обмеження стосуватимуться також країн, які купують російську нафту.

«Якщо протягом 50 днів в Україні не буде припинення вогню або мирної угоди, Росія зіткнеться з дуже високими тарифами і вторинними санкціями», – наголосила речниця. Левітт додала, що такі дії завдадуть шкоди російській економіці.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими тарифами, якщо вона не укладе угоду про припинення війни в Україні протягом 50 днів. На пресконференції в Білому домі разом з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, він сказав, що «дуже незадоволений» Москвою.