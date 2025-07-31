У Росії в Уфі обвалився гуртожиток

Повідомляється, споруда вже давно не використовувалась за призначенням і була порожньою

У російському місті Уфа обвалився фасад будівлі, яку раніше використовували як гуртожиток Кооперативного технікуму. Про інцидент повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

Момент руйнування на вулиці Комуністичній потрапив на відео.

Повідомляється, споруда вже давно не використовувалась за призначенням і була порожньою, тож під час обвалу ніхто не постраждав.

Будинок планували знести офіційно, однак цього не встигли зробити – конструкція впала самостійно.

Нагадаємо, потужний землетрус 8.8 балів поблизу Камчатки спричинив цунамі. На східному узбережжі Камчатки було зафіксовано хвилі заввишки 3-4 м. Японія та Гаваї оголосили евакуацію прибережних регіонів.

Зокрема, у Японії на узбережжі міста Татеяма виявили чотирьох китів, яких викинуло на берег після потужного землетрусу, що стався 30 липня біля російського півострова Камчатка. Це був шостий за силою землетрус в історії, а спричинене ним цунамі накрило частини Курильських островів, північного японського острова Хоккайдо та Гаваїв.

До слова, потужний землетрус біля російської Камчатки спричинив високу хвилю, яка сягнула Гаваїв та штатів на тихоокеанському узбережжі США, зокрема Каліфорнії та Вашингтона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC News.

Зазначається, що це цунамі стало наслідком одного з найсильніших землетрусів, зафіксованих в історії, хоча його вплив виявився слабшим, ніж очікувалося.

Наразі скасовано попередження про цунамі для деяких прибережних районів від кордону Каліфорнії та Мексики до Рінкон-Пойнт, розташованого за 15 миль на південний схід від Санта-Барбари. Це означає, що район Лос-Анджелеса більше не перебуває під попередженням про цунамі.