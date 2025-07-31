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Звук війни змінюється: Росія почала використовувати новий тип «Шахедів»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Звук війни змінюється: Росія почала використовувати новий тип «Шахедів»
Бескрестнов: Наскільки їх буде багато найближчими місяцями, поки що інформації немає
колаж: glavcom.ua

Росія почала застосовувати реактивні «Шахеди» для атак по Україні

Російські окупаційні війська почали використовувати під час атак по Україні новий тип безпілотників – реактивні «Шахеди». Про це заявив фахівець у галузі радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки Сергій «Флеш» Бескрестнов. За його словами, українці тепер можуть почути новий звук. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сергія Бескрестнова.

«Мої дорогі українці, на жаль, тепер ми з вами дізнаємося новий нічний звук – звук реактивного «Шахеда». Поки що не масово, але вже другий день поспіль», – написав Бескрестнов.

За словами «Флеша», поява реактивних «Шахедів» є відповіддю російських окупантів на успіх українських зенітних дронів, які ефективно протидіють традиційним баражуючим боєприпасам. Цей крок може свідчити про спроби ворога обійти існуючі системи протиповітряної оборони України.

«Наскільки їх буде багато найближчими місяцями, поки що інформації немає», – констатував Бескрестнов.

Нагадаємо, ударні дрони типу Shahed-136 росіяни почали обладнувати новими видами бойових частин комбінованого типу. Одна з них виробляється у РФ, а друга – в Ірані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Defense Express.

Нова 90-кг бойова частина російського виробництва має індекс кумулятивно-осколово-фугасно-запалювальної. Вибухова речовина залишилась без змін – тротил та флегматизований гексоген, як і у 50-кг ОФЗБЧ-50, яка не мала кумулятивного ефекту. Запалювальний ефект досягається використанням порошкової суміші гідридів металів, які дають високу температуру горіння до 3,5 тис. градусів.

До слова, країна-агресорка Росія розширює виробництво ударних безпілотників на заводі в Єлабузі. Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на супутникові знімки та експертів, пише «Главком».

Розширення виробничих потужностей відбувається настільки швидко, що, за словами експертів, кінцевою метою майданчика може бути масове виробництво дронів для глобального експорту.

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Теги: безпілотник росія

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