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Диджитал-диктатура: РФ штрафуватиме громадян за доступ до «екстремістських» матеріалів

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Диджитал-диктатура: РФ штрафуватиме громадян за доступ до «екстремістських» матеріалів
Російські силовики можуть використовувати історію пошуку в акаунтах Google або в історії браузера
фото з відкритих джерел

Росія посилює цифрову диктатуру: Держдума ввела штрафи за VPN та пошук «екстремізму» в інтернеті

Державна Дума РФ ухвалила поправки, які вводять адміністративну відповідальність за використання програм для доступу до заблокованих сайтів (VPN-сервісів) та за пошук «завідомо екстремістських матеріалів» в інтернеті. Про це повдіомляєж «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Тепер росіян штрафуватимуть за використання VPN-сервісів на території Росії. Штрафи передбачені у розмірі від 50 до 200 тис рублів для фізичних осіб, від 80 до 300 тис – для посадових осіб, і від 200 тис до одного мільйона – для юридичних осіб.

Також платитимуть росіяни і за  «пошук завідомо екстремістських матеріалів та отримання доступу до них, зокрема з використанням програмно-апаратних засобів доступу до інформаційних ресурсів, інформаційно-телекомунікаційних мереж, доступ до яких обмежено». Штрафи за це порушення становлять від 3 до 5 тис рублів для фізичних осіб. Раніше російське законодавство не передбачало відповідальності за споживання заблокованого контенту.

Для виявлення таких порушень російські силовики можуть використовувати історію пошуку в акаунтах Google або в історії браузера на вилучених пристроях. Крім того, у пошуках порушників серед користувачів владі можуть допомагати оператори зв'язку.

Нагадаємо, російському диктатору Володимиру Путіну озвучили невтішні прогнози щодо наслідків загострення демографічної кризи, яка може призвести до серйозного дефіциту робочої сили вже до кінця десятиліття. Як інформує «Главком» із посиланням на державні ЗМІ РФ, міністр праці Росії Антон Котяков заявив, що до 2030 року країна може втратити до трьох мільйонів працівників.

За його словами, результати масштабного опитування понад 260 тис. роботодавців свідчать про нестачу кваліфікованих кадрів, зокрема у галузях виробництва та будівництва. Міністр також наголосив, що для підтримки економіки до початку наступного десятиліття буде потрібно залучити щонайменше 10,9 млн працівників. Це необхідно як для заміщення 10,1 млн пенсіонерів, так і для покриття 800 тис. нових вакансій.

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Теги: росія штраф інтернет

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Диджитал-диктатура: РФ штрафуватиме громадян за доступ до «екстремістських» матеріалів
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