У США загорівся літак з 179 людьми на борту

П’ятеро пасажирів, внаслідок пожежі, отримали незначні травми

У міжнародному аеропорту Денвера в США під час зльоту загорівся пасажирський літак Boeing 737 Max, що прямував до Маямі. На борту перебували 179 людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на New York Post.

Зазначається, що у лайнера раптово загорілася стійка шасі, що спричинило паніку на борту. Пілоти негайно зупинили рух літака на злітній смузі та дали команду на екстрену евакуацію. Людей евакуювали з салону за допомогою аварійних трапів.

На момент інциденту в літаку перебували 173 пасажири та шість членів екіпажу. Жертв вдалося уникнути.

За інформацією місцевої влади, п’ятеро пасажирів отримали незначні травми, їм надали допомогу на місці. Ще одна особа була госпіталізована для додаткового обстеження.

Причини загоряння з’ясовуються. За попередньою інформацією, могло йтися про технічну несправність шасі, що є предметом окремої перевірки, особливо на фоні посиленої уваги до безпеки літаків серії Boeing 737 Max.

Внаслідок інциденту в аеропорту було затримано 87 рейсів.

Нагадаємо, нещодавно в аеропорту Пальми на іспанському острові Майорка, внаслідок пожежі на борту літака авіакомпанії Ryanair постраждали 18 людей. З них шестеро були госпіталізовані.