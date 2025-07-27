Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У США загорівся літак з 179 людьми на борту

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
У США загорівся літак з 179 людьми на борту
фото: BNO News

П’ятеро пасажирів, внаслідок пожежі, отримали незначні травми

У міжнародному аеропорту Денвера в США під час зльоту загорівся пасажирський літак Boeing 737 Max, що прямував до Маямі. На борту перебували 179 людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на New York Post.

Зазначається, що у лайнера раптово загорілася стійка шасі, що спричинило паніку на борту. Пілоти негайно зупинили рух літака на злітній смузі та дали команду на екстрену евакуацію. Людей евакуювали з салону за допомогою аварійних трапів.

У США загорівся літак з 179 людьми на борту фото 1

На момент інциденту в літаку перебували 173 пасажири та шість членів екіпажу. Жертв вдалося уникнути.

За інформацією місцевої влади, п’ятеро пасажирів отримали незначні травми, їм надали допомогу на місці. Ще одна особа була госпіталізована для додаткового обстеження.

Причини загоряння з’ясовуються. За попередньою інформацією, могло йтися про технічну несправність шасі, що є предметом окремої перевірки, особливо на фоні посиленої уваги до безпеки літаків серії Boeing 737 Max.

Внаслідок інциденту в аеропорту було затримано 87 рейсів.

Нагадаємо, нещодавно в аеропорту Пальми на іспанському острові Майорка, внаслідок пожежі на борту літака авіакомпанії Ryanair постраждали 18 людей. З них шестеро були госпіталізовані.

Читайте також:

Теги: літак США пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Навчальний літак F-7 BGI ВПС Бангладеш розбився в Уттарі
У Бангладеш літак впав на школу: є поранені та загиблий (відео)
21 липня, 12:48
На авіабазі Саки в окупованому Криму російські військові звели бетонні споруди бункерного типу
Окупанти будують бункери для літаків після операції «Павутина» – ISW
14 липня, 06:31
У повітря піднято чергові пари винищувачів
Польща підняла винищувачі через удари РФ по західній частині України
12 липня, 04:39
Заява ФРН щодо застосування лазерної зброї проти літака суперечить фактам, наголосили в МЗС КНР
Німеччина звинуватила Китай у лазерній атаці на військовий літак: реакція КНР
9 липня, 13:36
Дрони атакували льотовища у РФ, тож люди застрягли у аеропортах
Атака дронів на російські аеропорти: авіакомпанії рахують мільярдні збитки
7 липня, 12:40
Військовий несе фотопортрет загиблого пілота Максима Устименка під час церемонії прощання. Київ, 3 липня 2025 року
Стали відомі обставини загибелі Героя України, пілота F-16 Максима Устименка
3 липня, 14:27
Максиму Устименку було 32 роки. У нього залишились дружина та чотирирічний син
Київ попрощався із загиблим пілотом, Героєм України Максимом Устименком (фото)
3 липня, 12:37
Внаслідок авіакатастрофи загинули 38 осіб
Пасажирський азербайджанський літак збито за наказом Міноборони РФ – ЗМІ
2 липня, 04:29
Стали відомі подробиці авіакатастрофи Air India поблизу Ахмедабаду
Індія назвала ймовірну причину катастрофи авіалайнера Boeing
30 червня, 13:55

Соціум

Вибухи в Росії та атака на Україну: головне за ніч
Вибухи в Росії та атака на Україну: головне за ніч
У США загорівся літак з 179 людьми на борту
У США загорівся літак з 179 людьми на борту
Опитування показало, що найбільше турбує росіян
Опитування показало, що найбільше турбує росіян
Декілька районів Туреччини охопили масштабні лісові пожежі (фото, відео)
Декілька районів Туреччини охопили масштабні лісові пожежі (фото, відео)
У Греції вирують лісові пожежі: влада оголосила евакуацію
У Греції вирують лісові пожежі: влада оголосила евакуацію
«Випили за Трампа». Американський дипломат пригадав зустріч з Лукашенком
«Випили за Трампа». Американський дипломат пригадав зустріч з Лукашенком

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
267K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 липня 2025
17K
Ювілей генерала Сирського. Волонтерка Берлінська розказала про свій досвід співпраці з головнокомандувачем
15K
27 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7630
Карт-бланш для нового генпрокурора. Професор права вказав на нюанс у президентському законопроєкті щодо НАБУ
3486
«За НАБУ як у*бу». Розмова про те, чому Картонковий протест такий матюкливий

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 03:05
«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
25 липня, 16:03
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 05:43
25 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 липня, 00:07
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 липня, 00:07
Буданов закликав вирішувати внутрішні суперечності шляхом відкритого діалогу
23 липня, 17:29

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua