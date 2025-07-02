Удари по Україні та нові заяви Трампа: головне за ніч

Трамп: Побачимо, що буде. Я пильно стежу за ситуацією

Дональд Трамп відреагував на новину про те, що РФ сконцентрувала поблизу Сум близько 50 тис. військових

Російська окупаційна армія вдарила по Харкову та Одещині, президент США Дональд Трамп заявив, що стежить за ситуацією на Сумщині, крім того, американський лідер повідомив про те, що Ізраїль погодився на 60-денне припинення вогню в Секторі Газа. «Главком» зібрав головні події ночі проти 2 липня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Трамп стежить за Сумщиною

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що уважно спостерігає за подіями в Сумській області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його слова.

Під час візиту до Флориди президента США запитали, як він відреагує у разі можливого наступу Росії, яка сконцентрувала поблизу Сум близько 50 тис. військових.

Однак Трамп утримався від чіткої відповіді, зазначивши лише, що стежить за ситуацією.

Ізраїль погодився на 60 днів припинити вогонь в Секторі Газа

Ізраїль дав згоду на 60-денне припинення вогню в Секторі Газа. Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє «Главком» із посиланням на його допис у Truth Social.

За словами Трампа, у вівторок, 1 липня, американська делегація провела тривалу та продуктивну зустріч з ізраїльською стороною щодо ситуації в Газі. В результаті перемовин Ізраїль погодився на визначені умови тимчасового перемир’я.

«Ізраїль погодився на необхідні умови для укладення 60-денного припинення вогню, протягом якого ми будемо працювати з усіма сторонами, щоб покласти край війні», – заявив президент США.

Пентагон зупинив поставки ракет ППО в Україну

Пентагон тимчасово призупинив постачання деяких зенітних ракет і високоточних боєприпасів Україні через занепокоєння щодо зменшення власних запасів озброєння. Про це повідомляють три джерела Politico, які знайомі з ситуацією, передає «Главком».

Рішення ухвалив глава політичного управління Пентагону Елбридж Колбі після перевірки складів, яка засвідчила суттєве скорочення кількості артилерійських снарядів, зенітних ракет і високоточних засобів ураження.

Як стверджують співрозмовники, припинити постачання частини військової допомоги, обіцяної ще адміністрацією Джо Байдена, було вирішене на початку червня.

Атака на Одещину

В ніч на 2 липня Росія атакувала «шахедами» Ізмаїльський район Одеської області. Внаслідок ударів зафіксовано пошкодження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний Telegram Ізмаїльської районної державної адміністрації (РДА).

Як відомо, під ударом безпілотників опинилася Вилківська територіальна громада.

«Попри активну роботу Сил протиповітряної оборони, які збили частину ворожих безпілотників, внаслідок атаки була пошкоджена припортова та туристична інфраструктура», – йдеться у повідомлянні.

Удар по Харкову

У ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Харків. У місті виникла пожежа, є пошкодження будинків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

За інформацією Терехова, під ударом російських безпілотників опинився Новобаварський район.

«Внаслідок удару по Новобаварському району, горить одноповерхова нежитлова споруда. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила. Обстеження місць, прилеглих до удару, триває», – пише Терехов.

Терехов додав, що крім пожежі на місці прильоту у Новобаварському районі, вибиті шибки у прилеглих будинках.