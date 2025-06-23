У Києві російська ракета вбила батьків і дідуся 16-річного хлопця

Андрій та Надія Алєксєєнко жили у столичному будинку, який у ніч на 23 червня зруйнували окупанти

Єдиний 16-річний син загиблої пари дивом залишився живим

Під час масованої атаки на Київ у ніч на 23 червня російська армія влучила балістичною ракетою у п’ятиповерхівку на Сирці у Шевченківському районі, зруйнувавши повністю цілий під’їзд. Серед загиблих подружжя опинилося Андрій та Надія Алєксєєнкові. Про це повідомила сестра Андрія – Людмила Алєксєєнкова. За її словами, окупанти також вбили батька Надії, інформує «Главком».

Єдиний 16-річний син загиблої пари дивом залишився живим. На момент обстрілу він перебував у бабусі за містом. Учень школи №97 імені Олени Теліги Кирило Алєксєєнков залишився без батьків, дідуся та житла.

Нагадаємо, у ніч на 23 червня РФ атакувала Київ ракетами та «шахедами». Внаслідок чого є загиблі та постраждалі. Ліквідація наслідків нічного удару по місту триває, працюють всі служби. Інформація уточнюється.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок російської атаки у Шевченківському районі спалахнув багатоквартирний будинок.

Також у Києві загорілася будівля КПІ ім. Ігоря Сікорського. Як повідомлялося, внаслідок атаки на Київ було пошкоджено один із виходів зі станції метро «Святошин» та прилеглу територію.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні окупанти цинічно вдарили російсько-іранськими «шахедами» та ракетами по цивільній інфраструктурі Києва та інших міст.

До слова, один з мешканців зруйнованої внаслідок нічного обстрілу російських окупантів п'ятиповерхівки у Шевченківському районі Києва зміг самостійно вибратись з-під завалів, переживши справжнє диво. Чоловік, який проживав на п'ятому поверсі, розповів про жахливі миті, що стали його другим днем народження.