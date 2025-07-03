У Полтаві завершено аварійні роботи на місці удару РФ: кількість постраждалих зросла

Наразі відомо про двох загиблих та 47 травмованих людей внаслідок атаки по Полтавській громаді

На місці удару продовжують працювати комунальні служби

Підрозділи ДСНС завершили аварійно-відновлювальні роботи на місці російського удару по Полтавській громаді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Полтавської ОВА Володимира Когута.

Наразі відомо про двох загиблих та 47 травмованих людей

фото: Володимир Когут/Telegram

фото: Володимир Когут/Telegram

фото: Володимир Когут/Telegram

«Вдячний за оперативну і злагоджену роботу. Продовжують працювати комунальні служби. Швидкого одужання постраждалим. Світла пам'ять загиблим. Не забудемо і не пробачимо», – наголосив Когут.

Раніше секретарка Полтавської міськради розповіла про масштаби руйнувань. Попередньо відомо, що пошкоджено: понад 20 будівель різної форми власності, понад 100 вікон; дев'ять житлових багатоквартирних будинків; сім приватних домоволодінь; один заклад освіти; будівлі підприємницької діяльності; десятки приватних авто.

Також у Полтаві дрони сьогодні атакували два ТЦК.