Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Полтаві завершено аварійні роботи на місці удару РФ: кількість постраждалих зросла

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Полтаві завершено аварійні роботи на місці удару РФ: кількість постраждалих зросла
Наразі відомо про двох загиблих та 47 травмованих людей внаслідок атаки по Полтавській громаді
фото: Володимир Когут/Telegram

На місці удару продовжують працювати комунальні служби

Підрозділи ДСНС завершили аварійно-відновлювальні роботи на місці російського удару по Полтавській громаді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Полтавської ОВА Володимира Когута.

Наразі відомо про двох загиблих та 47 травмованих людей

У Полтаві завершено аварійні роботи на місці удару РФ: кількість постраждалих зросла фото 1
фото: Володимир Когут/Telegram
У Полтаві завершено аварійні роботи на місці удару РФ: кількість постраждалих зросла фото 2
фото: Володимир Когут/Telegram
У Полтаві завершено аварійні роботи на місці удару РФ: кількість постраждалих зросла фото 3
фото: Володимир Когут/Telegram

«Вдячний за оперативну і злагоджену роботу. Продовжують працювати комунальні служби. Швидкого одужання постраждалим. Світла пам'ять загиблим. Не забудемо і не пробачимо», – наголосив Когут.

Раніше секретарка Полтавської міськради розповіла про масштаби руйнувань. Попередньо відомо, що пошкоджено: понад 20 будівель різної форми власності, понад 100 вікон; дев'ять житлових багатоквартирних будинків; сім приватних домоволодінь; один заклад освіти; будівлі підприємницької діяльності; десятки приватних авто.

Також у Полтаві дрони сьогодні атакували два ТЦК.

Читайте також:

Теги: Полтава Полтавщина війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Удари дронів СБУ завдали Росії величезних збитків, що обраховуються мільярдами доларів
Багатомільярдні удари. Про останні спецоперації СБУ у Росії
30 червня, 13:17
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10965 танків
Втрати ворога станом на 23 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
23 червня, 07:12
Перехід Хаменеї у бункер свідчить про те, наскільки сильно Тегеран постраждав внаслідок сучасних ізраїльських ударів
Верховний лідер Ірану називає імена потенційних наступників – NYT
21 червня, 14:12
Наслідки нічної атаки на Одесу
Одесу масовано атакували «шахеди»: є постраждалі
17 червня, 06:18
Кіт Келлог розповів про прогрес щодо питання миру в Україні
США сформували концепцію миру в Україні
13 червня, 13:12
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 22768 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 10 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
10 червня, 07:55
У репертуарі співака було більше двадцяти оперних партій.
На Сумщині загинув соліст Одеської опери – виконував волонтерську місію
8 червня, 21:52
Наслідки нічної атаки на Тернопільщину
Ворог здійснив наймасованішу атаку на Тернопільщину: є багато влучань (оновлено)
6 червня, 07:36
Наслідки російської атаки на Херсон
Окупанти за 15 хв скинули на Херсон чотири авіабомби: відео
5 червня, 09:55

Події в Україні

Ліквідація «ексмера» Луганська Пілавова: СБУ розкрила нові подробиці
Ліквідація «ексмера» Луганська Пілавова: СБУ розкрила нові подробиці
На Миколаївщині начальник штабу «нарахував» 8 млн грн «бойових» – ДБР
На Миколаївщині начальник штабу «нарахував» 8 млн грн «бойових» – ДБР
Зеленський присвоїв звання Героя України командиру Президентської бригади «Буревій»
Зеленський присвоїв звання Героя України командиру Президентської бригади «Буревій»
У Луганську підірвано «ексмера» окупованого міста Пілавова
У Луганську підірвано «ексмера» окупованого міста Пілавова
У Полтаві завершено аварійні роботи на місці удару РФ: кількість постраждалих зросла
У Полтаві завершено аварійні роботи на місці удару РФ: кількість постраждалих зросла
На фронті загинув один із лідерів «Пласту» та співтворець Самооборони Майдану
На фронті загинув один із лідерів «Пласту» та співтворець Самооборони Майдану

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
257K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 липня: ситуація на фронті
158K
Призупинення американської допомоги. Єрмак звернувся до українців
108K
Предстоятель УПЦ МП Онуфрій відреагував на указ про позбавлення громадянства
100K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 липня 2025
41K
Соратник Онуфрія, що залишився без громадянства, російською звернувся до прихильників УПЦ МП
27K
Росіяни заявили про ліквідацію в Криму командувача Чорноморського флоту РФ

Новини

3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
1 липня, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua