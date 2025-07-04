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ЦПД: Кремлівські еліти планують майбутнє без Путіна, але не без війни

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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ЦПД: Кремлівські еліти планують майбутнє без Путіна, але не без війни
Російські еліти готуються до епохи після Путіна
фото з відкритих джерел

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко впевнений, що зміна політичного режиму в Росії є єдиним шансом запобігти новій масштабній війні в Європі

Російські еліти вже активно шукають можливого наступника Володимира Путіна, проте війна залишається невід'ємною складовою майбутнього Росії навіть після потенційної зміни влади. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.

За його словами, зміна політичного режиму в Росії є єдиним шансом запобігти новій масштабній війні в Європі. Водночас без рішучих дій проти режиму Путіна змін очікувати не варто. Коваленко наголосив, що нинішні російські еліти прямо зацікавлені у продовженні війни, адже отримують із цього прибутки.

Він також зазначив, що сам Путін зробив ставку на військову конфронтацію – навіть якщо така стратегія означає перетворення Росії на сировинний придаток Китаю.

Попри це, всередині російського політичного класу вже тривають пошуки наступника. Як зазначив Коваленко, частина еліт прагне визначити, хто саме може прийти до влади. Наприклад, секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев намагається просунути на цю роль власного сина. Утім, навіть у можливому «постпутінському» сценарії війна залишається базовою частиною російської державності.

Керівник ЦПД підкреслив, що трансформація політичної моделі Росії – це єдиний реальний шлях до миру в Європі. Він розкритикував підхід західних країн, які намагаються врегулювати ситуацію виключно через дипломатію, назвавши це повним нерозумінням ментальності РФ.

Крім того, Коваленко висловив занепокоєння позицією деяких американських аналітичних центрів, зокрема Hudson Institute і Heritage Foundation. За його словами, ці структури недооцінюють загрозу, яку становить Росія, що свідчить про відрив від реальності. Як зазначив Коваленко, ситуація в Європі має прямий вплив на економіку США та їхню глобальну позицію у світі.

Раніше ми писали, що до 2034 року Росія має намір відкрити 15 нових вищих військових навчальних закладів. Два з них – вже до кінця цього року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Очікується, що основну увагу там приділятимуть вивченню досвіду війни проти України.

«Це частина системної державної політики російської влади з тотальної мілітаризації системи освіти та нарощування армії. Влада РФ свідомо обмежує доступ молоді до вищої цивільної освіти, водночас заохочуючи росіян до служби в армії та отримання військових спеціальностей. Так путінський режим стимулює молодь пов’язати своє життя з війною», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Польща готує масштабний план евакуації творів мистецтва на випадок війни з Росією.

Міністерство культури країни веде переговори з іноземними урядами щодо можливого зберігання творів із приблизно 160 національних культурних установ Польщі.

Теги: путін війна росія

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