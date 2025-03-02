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У Підмосков’ї вночі виникла масштабна пожежа: палає склад з пластиковою продукцією (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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У Підмосков’ї вночі виникла масштабна пожежа: палає склад з пластиковою продукцією (відео)
Сталося обвалення конструкцій на площі 800 кв. м²
скрін із відео

У Росії горить склад з пластиковою продукцією

У Богородському міському окрузі Підмосков’я горить склад, де зберігається пластикова продукція. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві ЗМІ.

Станом на 7:30 площа пожежі захопила вже 7 тис. м².

Крім того, сталося обвалення конструкцій на площі 800 кв. м².

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що у будівлі «Електрозаводу» в Москві сталася сильна пожежа, люди намагалися вибратися самостійно через вікна.

Московський «Електрозавод» заснували 1928 року для виробництва різного трансформаторного та реакторного обладнання. Зараз в історичній будівлі багато організацій орендують приміщення.

Згодом стало відомо про 13 постраждалих, їх госпіталізували. 147 людей евакуювали.

3 лютого у Москві стався вибух в елітному ЖК «Алые паруса». Так, елітний ЖК розташований на північному заході Москви. Зазначається, що там могла вибухнути граната або саморобний вибуховий пристрій на основі гранати.

Згодом стало відомо, що внаслідок вибуху в елітному московському ЖК «Алые паруса» загинув Армен Саркісян. Він помер у реанімації, не приходячи до тями. Попередня причина – проникаюче осколкове поранення грудей у районі серця. 

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Теги: пожежа росія пластик

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У Підмосков’ї вночі виникла масштабна пожежа: палає склад з пластиковою продукцією (відео)
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