У московському ЖК пролунав вибух. Серед поранених – кримінальний авторитет часів Януковича

Вже відомо про чотирьох постраждалих та одного загиблого

Ймовірно, загиблим є один із мешканців ЖК, який зайшов у під'їзд з охоронцями

3 лютого, у понеділок, у Москві стався вибух в елітному ЖК «Алые паруса». Вже відомо про постраждалих та загиблого, про це повідомляють місцеві Telegram-канали та російські медіа.

Так, елітний ЖК розташований на північному заході Москви. Зазначається, що там могла вибухнути граната або саморобний вибуховий пристрій на основі гранати.

В елітному московському ЖК «Алые паруса» пролунав вибух. Попередньо, вибухнула граната чи саморобний вибуховий пристрій. pic.twitter.com/pb8cbrl2RA — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 3, 2025

Вже відомо про чотирьох постраждалих та одного загиблого. Ймовірно, загиблим є один із мешканців ЖК, який зайшов у під'їзд з охоронцями. Консьєрж будинку стверджує, що «раніше бачив цю людину по телевізору», однак наразі це не підтверджено.

У загиблого під час вибуху в московському ЖК пошкоджено обличчя, його особу встановлюють.

Тим часом деякі російські Telegram-канали стверджують, що внаслідок вибуху, ймовірно, загинув Армен Саркисян – засновник вірменського добровольчого батальйону «Арбат», який воює у складі російської армії в Україні.

З 24 лютого 2022 року Саркісян-Горлівський займається мародерством й «віджимом» підприємств на захоплених окупантами районах України. Але його основним завданням було створення нової ПВК, яку мав спонсорувати прокремлівський російсько-вірменський бізнесмен Самвел Карапетян, який також був присутній у Вірменській церкві. Слідство у справі Веремія називало Саркісяна одним із організаторів банд «ті тушок» та «ескадронів смерті», які полювали на учасників Революції Гідності. В'ячеслава Веремія було вбито озброєними «ті тушками» у Києві в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року. Свідчення проти нього дав засуджений за напад на журналіста Юрій Крисін.

Наразі росЗМІ повідомляють, що Саркисян поранений, та перебуває у важкому стані в лікарні.

У грудні 2024 року Саркісян отримав підозру за матеріалами СБУ і Нацполіції. Служба безпеки та Національна поліція задокументували нові злочини з боку Армена Саркісяна – кримінального авторитета з Донеччини, який переховується на тимчасово окупованій частині регіону та співпрацює з ФСБ.

До слова, ще у 2016 році у цьому ж ЖК сталася надзвичайна ситуація: загинула донька відомого радянського телеведучого Євгенія Кочергіна Ірина Володіна, вона впала з висоти 7-го поверху через проблему з ліфтом.

В 1991 році саме Кочергін у програмі «Час» оголосив про відставку генерального секретаря ЦК КПРС Михайла Горбачова і введення надзвичайного стану в СРСР.

Нагадаємо, на північному сході Москви РФ сталась пожежа. Зайнявся склад на північному заході Москви. Було чутно вибухи. Про це повідомили російські пабліки та МНС.

Як зазначається, загоряння сталося на 7-му проїзді Мар'їної Рощі. За інформацією російських ЗМІ, на території великого ангара лунали вибухи. Імовірно, там знаходяться газові балони. У мережі з'явилося відео, на якому видно велику пожежу і чути вибухи.

Також цієї ночі невідомі дрони атакували Астраханський газопереробний завод(АГПЗ). Про це повідомляють російські ЗМІ.

Астраханський газопереробний завод є одним із найбільших газохімічних комплексів у Росії, розташованим на Астраханському газоконденсатному родовищі. Завод активно переробляє природний газ та газовий конденсат. У 2022 році завод переробив 10 млрд м³ природного газу та 3,418 млн тонн нестабільного газового конденсату.