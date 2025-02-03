Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У московському ЖК пролунав вибух. Серед поранених – кримінальний авторитет часів Януковича

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У московському ЖК пролунав вибух. Серед поранених – кримінальний авторитет часів Януковича
Вже відомо про чотирьох постраждалих та одного загиблого
фото: росЗМІ

Ймовірно, загиблим є один із мешканців ЖК, який зайшов у під'їзд з охоронцями

3 лютого, у понеділок, у Москві стався вибух в елітному ЖК «Алые паруса». Вже відомо про постраждалих та загиблого, про це повідомляють місцеві Telegram-канали та російські медіа.

Так, елітний ЖК розташований на північному заході Москви. Зазначається, що там могла вибухнути граната або саморобний вибуховий пристрій на основі гранати.

Вже відомо про чотирьох постраждалих та одного загиблого. Ймовірно, загиблим є один із мешканців ЖК, який зайшов у під'їзд з охоронцями. Консьєрж будинку стверджує, що «раніше бачив цю людину по телевізору», однак наразі це не підтверджено.

У загиблого під час вибуху в московському ЖК пошкоджено обличчя, його особу встановлюють.

Тим часом деякі російські Telegram-канали стверджують, що внаслідок вибуху, ймовірно, загинув Армен Саркисян – засновник вірменського добровольчого батальйону «Арбат», який воює у складі російської армії в Україні.

З 24 лютого 2022 року Саркісян-Горлівський займається мародерством й «віджимом» підприємств на захоплених окупантами районах України. Але його основним завданням було створення нової ПВК, яку мав спонсорувати прокремлівський російсько-вірменський бізнесмен Самвел Карапетян, який також був присутній у Вірменській церкві. Слідство у справі Веремія називало Саркісяна одним із організаторів банд «ті тушок» та «ескадронів смерті», які полювали на учасників Революції Гідності. В'ячеслава Веремія було вбито озброєними «ті тушками» у Києві в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року. Свідчення проти нього дав засуджений за напад на журналіста Юрій Крисін.

Наразі росЗМІ повідомляють, що Саркисян поранений, та перебуває у важкому стані в лікарні.

У грудні 2024 року Саркісян отримав підозру за матеріалами СБУ і Нацполіції. Служба безпеки та Національна поліція задокументували нові злочини з боку Армена Саркісяна – кримінального авторитета з Донеччини, який переховується на тимчасово окупованій частині регіону та співпрацює з ФСБ.

До слова, ще у 2016 році у цьому ж ЖК сталася надзвичайна ситуація: загинула донька відомого радянського телеведучого Євгенія Кочергіна Ірина Володіна, вона впала з висоти 7-го поверху через проблему з ліфтом.

В 1991 році саме Кочергін у програмі «Час» оголосив про відставку генерального секретаря ЦК КПРС Михайла Горбачова і введення надзвичайного стану в СРСР.

Нагадаємо, на північному сході Москви РФ сталась пожежа. Зайнявся склад на північному заході Москви. Було чутно вибухи. Про це повідомили російські пабліки та МНС.

Як зазначається, загоряння сталося на 7-му проїзді Мар'їної Рощі. За інформацією російських ЗМІ, на території великого ангара лунали вибухи. Імовірно, там знаходяться газові балони. У мережі з'явилося відео, на якому видно велику пожежу і чути вибухи.

Також цієї ночі невідомі дрони атакували Астраханський газопереробний завод(АГПЗ). Про це повідомляють російські ЗМІ.

Астраханський газопереробний завод є одним із найбільших газохімічних комплексів у Росії, розташованим на Астраханському газоконденсатному родовищі. Завод активно переробляє природний газ та газовий конденсат. У 2022 році завод переробив 10 млрд м³ природного газу та 3,418 млн тонн нестабільного газового конденсату.

Читайте також:

Теги: вибух граната Telegram надзвичайна ситуація Москва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На місці події працюють співробітники Національної поліції, Служби безпеки України та ДСНС
У Білгороді-Дністровському стався вибух біля держустанови: підозрювану затримано
9 сiчня, 19:23
Розкішний будинок оскароносного Ентоні Гопкінса згорів вщент
Найдорожча пожежа у світі. 10 маєтків суперзірок у Лос-Анджелесі, які вигоріли вщент Тема тижня
14 сiчня, 20:00
Ймовірно, причиною пожежі став вибух газового балона
У ресторані в Чехії прогримів потужних вибух: шестеро загиблих
12 сiчня, 10:54
Дрони атакували нафтобазу комбінату «Кристал»
Сили оборони вдруге вдарили по Енгельсу: знищено паливо для Ту-160
14 сiчня, 12:17
Робота ППО в Тамбовській області
Дрони атакували Тамбовську область
16 сiчня, 04:20
Дрони летіли курсом на Москву
Передмістя Москви атакували дрони (оновлено)
24 сiчня, 00:59
Росію зможе зупинити тільки велика кількість союзників
Зеленський пояснив, хто може зупинити російську армію
25 сiчня, 20:39
Як відомо, чоловіки віком 18-60 років, що мали статус «обмежено придатний» мають пройти повторну військово-лікарську комісію
Зміна термінів проходження ВЛК для обмежено придатних. Офіс президента звернувся до нардепів
29 сiчня, 21:44
Російський ракетний удар по Одесі, по історичному центру міста
В епіцентрі ракетного удару в Одесі опинилися норвезькі дипломати
31 сiчня, 23:49

Соціум

Росіяни спроєктували систему, яка може керувати «зграями» дронів – ISW
Росіяни спроєктували систему, яка може керувати «зграями» дронів – ISW
У московському ЖК пролунав вибух. Серед поранених – кримінальний авторитет часів Януковича
У московському ЖК пролунав вибух. Серед поранених – кримінальний авторитет часів Януковича
У Лос-Анджелесі відбувся масовий протест через міграційну політику Трампа
У Лос-Анджелесі відбувся масовий протест через міграційну політику Трампа
В'єтнамський фермер живе без сну 60 років
В'єтнамський фермер живе без сну 60 років
У Москві прогриміли вибухи, спалахнула масштабна пожежа: що сталося
У Москві прогриміли вибухи, спалахнула масштабна пожежа: що сталося
У Липецькій області наробила збитків ракета, якою росіяни атакували Україну
У Липецькій області наробила збитків ракета, якою росіяни атакували Україну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
159K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 лютого: ситуація на фронті
58K
Бабак Тимко зробив прогноз на цьогорічну весну
55K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 лютого 2025
37K
Драпатий заборонив переводити у піхоту ще одну категорію військовослужбовців
9140
Перша Олімпійська чемпіонка України Оксана Баюл поспівчувала росіянам і спровокувала хейт у мережі
8945
Американський доброволець-розвідник пояснив, що буде, якщо Україна програє війну

Новини

Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 3 лютого
Сьогодні, 06:00
Протести із побиттям у Грузії, дрони атакували НПЗ у Волгограді: головне за ніч
Сьогодні, 05:50
Польща може позбавити безкоштовної медичної допомоги деяких українців: про кого йдеться
Сьогодні, 04:00
3 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Місцями мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 2 лютого
Вчора, 06:00
Ворог атакував Сумщину і Харків: головне за ніч
Вчора, 05:30

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua