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У Москві горить історична будівля «Електрозаводу», всередині перебувають люди

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Москві горить історична будівля «Електрозаводу», всередині перебувають люди
До місця події виїхали 60 фахівців МНС і 16 одиниць техніки, пожежі присвоєно четвертий ранг
фото з відкритих джерел

Московський «Електрозавод» заснували 1928 року для виробництва різного трансформаторного та реакторного обладнання

У будівлі «Електрозаводу» в Москві сталася сильна пожежа, люди намагаються вибратися самостійно через вікна. Про це повідомляють російські медіа. Усередині можуть перебувати до 50 осіб, зокрема діти. Усе оповите димом. Частину будівлі знеструмлено. Площа пожежі – 400 квадратних метрів, і вона збільшується.

Очевидиця розповіла «Москва 24» про загоряння в будівлі «Електрозаводу». За її словами, вогонь охопив спортивний зал. Рятувальники організували евакуацію, всередину приміщення нікого не пускають. У МНС Москви відзвітували про порятунок 90 осіб.

До місця події виїхали 60 фахівців МНС і 16 одиниць техніки, пожежі присвоєно четвертий ранг. У будівлі «Електрозаводу» розташовані скейт-парк «Роллер Арена» і танцювальна студія.

Московський «Електрозавод» заснували 1928 року для виробництва різного трансформаторного та реакторного обладнання. Зараз в історичній будівлі багато організацій орендують приміщення.

Станом на 19:00 повідомляють про 13 постраждалих, їх госпіталізували. 147 людей евакуювали.

Раніше на північному заході Москви зайнявся склад. Було чутно вибухи. 

Нагадаємо, 3 лютого, у понеділок, у Москві стався вибух в елітному ЖК «Алые паруса». Так, елітний ЖК розташований на північному заході Москви. Зазначається, що там могла вибухнути граната або саморобний вибуховий пристрій на основі гранати.

Згодом стало відомо, що внаслідок вибуху в елітному московському ЖК «Алые паруса» загинув Армен Саркісян. Він помер у реанімації, не приходячи до тями. Попередня причина – проникаюче осколкове поранення грудей у районі серця. 

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Теги: пожежа рятувальники Москва вибух

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