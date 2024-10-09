У Феодосії третю добу горить атакована нафтобаза: нові фото пожежі

Фахівці заявляють про перевищення рівня діоксиду сірки поруч з атакованою у Феодосії нафтобазою

У тимчасово окупованій Феодосії третю добу палає нафтобаза після атаки Сил оборони України. У мережі з'явилися нові кадри потужної пожежі. Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер».

Станом на ранок 9 жовтня у Феодосії продовжує палати нафтобаза. Вогонь на місці пожежі помітно здалеку.

Вогонь на місці пожежі помітно здалеку фото: «Кримський вітер», Telegram

Місцеві жителі зазначають, що стовпи диму не стають меншими, а у місті відчувається їдкий запах гару. Жителів сусідніх районів евакуювали (близько 1100 осіб), охоплені полум'ям цистерни продовжують вибухати.

Місцеві жителі зазначають, що стовпи диму не стають меншими, а у місті відчувається їдкий запах гару фото: «Кримський вітер», Telegram

Рятувальники зазначають, що, найімовірніше, загасити вогонь не вдасться, поки у цистернах не вигорить паливо. Фахівці заявляють про перевищення рівня діоксиду сірки поруч з атакованою нафтобазою.

Нагадаємо, 7 жовтня на нафтовому терміналі у Феодосії спалахнула потужна пожежа. Гауляйтери оголосили режим надзвичайної ситуації муніципального характеру.

Генштаб ЗСУ підтвердив ракетний удар по нафтобазі. Зазначається, що феодосійський термінал був найбільшим у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів для потреб окупаційних військ.

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 7 жовтня, окупований Крим зазнав масштабної атаки безпілотниками. В результаті спалахнула потужна пожежа на нафтобазі у Феодосії. Згодом Сили оборони України підтвердили, що завдали успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, який розташований у тимчасово окупованій Феодосії.

Морський нафтовий термінал, який розташований у східній частині Феодосії, недалеко від селища Берегове, є найбільшим об’єктом такого типу в Криму. Обсяг його резервуарних ємностей 250 тис. кубічних метрів. На півострові працює всього два такі термінали, ще один розташований у тимчасово окупованому Севастополі. Порт відкритий для заходу суден цілий рік і може надавати послуги з переробки вантажів широкого різновиду, механізований. Він має мережу залізничних колій.

До слова, територію ураженої в окупованій Феодосії нафтобази захищав російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1». Видання «Радіо Свобода» публікувало супутникові знімки, на яких видно, що цей комплекс дійсно захищав нафтобазу.