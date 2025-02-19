Після атаки дронів у Росії палає Сизранський НПЗ: з’явилися відео

На території підприємства працюють оперативні та екстрені служби

Сизранський НПЗ спеціалізується на виробництві палива та входить до складу ПАТ НК «Роснефть»

Вночі проти 19 лютого безпілотники атакували Сизранський нафтопереробний завод (НПЗ) у Самарській області. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Відомо, що Сизранський НПЗ спеціалізується на виробництві палива та входить до складу ПАТ НК «Роснефть». Офіційні структури поки що не розкривають масштабу можливих пошкоджень.

«На території підприємства працюють оперативні та екстрені служби. У регіоні зберігається небезпека нових атак», – заявив глава регіону В'ячеслав Федорищев.

За словами Федовищева, постраждалих нібито немає.

Нагадаємо. нещодавно у Росії після атаки БпЛА спалахнув Саратовський нафтопереробний завод.

До слова, триває 1092-й день повномасштабної війни.

Російські загарбники завдали двох ракетних ударів із використанням двох ракет та 72 авіаційних ударів, застосувавши 94 КАБ. Крім цього, залучили для ураження 1024 дрони-камікадзе та здійснили близько 4200 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Протягом минулої доби відбулося 144 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.