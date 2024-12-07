«Регулярно щось горить». Розвідка розкрила масштаби ураження об’єктів у Росії

Юсов: «Є статистика, відкриті дані. Третина виробництва тією чи іншою мірою пошкоджена»

У Головному управлінні розвідки (ГУР) Міністерства оборони розповіли про масштаби ураження українськими дронами об’єктів на території РФ. Про це у інтерв’ю, опублікованому на Youtube-каналі Центру протидії дезінформації, сказав представник ГУР Андрій Юсов.

Військовий зазначив, що у росіян «регулярно щось горить». «Десь НПЗ, десь спиртзаводи, десь ще щось», – зазначив Юсов.

За його словами, удари українських безпілотників впливають на РФ. «Є статистика, відкриті дані. Третина виробництва тією чи іншою мірою пошкоджена, уражена», – деталізував Юсов.

Представник ГУР зазначив, що росіяни щоразу мають великі проблеми з відновленням, адже йдеться про імпортне обладнання. «Враховуючи санкції, із постачанням цього обладнання є великі проблеми. І це не ті пристрої, які можна завезти нелегально, чи контрабандою. Тому так, для ворога це проблеми», – зауважив він.

Юсов підкреслив, що не йдеться про цивільні об’єкти. «Коли ми говоримо про НПЗ, це ті самі НПЗ, які заправляють ворожу техніку, танки, літаки і все те, що стріляє, пускає ракети в бік України. Це ті самі НПЗ, які продають нафтопродукти і фінансують російську військову агресію проти України», – сказав представник ГУР.

Нагадаємо, 4 грудня у Рязані прогриміли вибухи біля авіабази «Дягілєво». Також повідомляється про можливий удар по порту «Новоросійськ», базі ракетоносіїв Чорноморського флоту РФ. Міноборони РФ запевняє, що за ніч нібито перехопили і знищили 24 українські безпілотники. шість начебто збили над Ростовською областю, п'ять – над Брянською, чотири – над Бєлгородською, три – над Рязанською, один – над Астраханською і п'ять – над Краснодарським краєм РФ.

До слова, у ніч проти 20 жовтня дрони СБУ, ССО та ГУР вдарили по заводу імені Свердлова у місті Дзержинськ Нижньогородської області Росії. Про це «Главкому» повідомили джерела в СБУ. Завод є частиною російського військово-промислового комплексу та перебуває під санкціями країн ЄС і США. Оскільки його продукція використовується для ведення війни в Україні. На цьому заводі ворог виробляє вибухові речовини, авіаційні та артилерійські снаряди, авіаційні бомби, у тому числі КАБи, бойові частини кумулятивних протитанкових керованих ракет, боєголовки до ракетних комплексів ППО. Відстань від українського кордону до заводу – 900 км.

Також у місті Людиново Калузької області (РФ) вранці 16 листопада стався вибух внаслідок повітряної атаки. У цьому населеному пункті розташована нафтобаза «Калуганефтепродукт», яка вже неодноразово ставала мішенню для ударів дронів.