Підтримка американців після сутички Зеленського із Трампом та робота ППО: головне за ніч

Після скандалу у Білому домі люди вийшли підтримати Зеленського та Україну

Мещканці Нью-Йорка вийшли на Таймс-Сквер, щоб засудити дії Трампа та Венца

Американці підтримали Україну та президента Зеленського пілся сутички у Білому домі, а у Києві працювали сили ППО. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 2 березня:

У Нью-Йорці люди підтримали Україну

Жителі Нью-Йорка вийшли на Таймс-Сквер на підтримку України після суперечки, яка сталася між Зеленським та Трампом у Білому домі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на X.

Активісти з плакатами Трампа звинувачують президента США та віцепрезидента Венса у навмисній провокації президента Зеленського, щоб відмовитись від допомоги Україні.

Люди протестують проти Венса

Демонстранти в штаті Вермонт у Сполучених Штатах зустріли кортеж віцепрезидента Джей Ді Венса на гірськолижному курорті з плакатами «Катайтесь на лижах в Росії», «Вермонт стоїть з Україною», «Підтримуйте Україну, а не Путіна». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Остапа Яриша, кореспондента Голосу Америки в Пентагоні.

Після сварки у Білому Домі протестувальники в штаті Вермонт порушили відпочинок віцепрезидента Джей Ді Венса на гірськолижному курорті. Люди стояли на тротуарах та снігових заметах вздовж траси з плакатами на яких були написані слова підтримки Україні, а також вислови проти Венса та чинної влади.

Робота ППО у Києві

У столиці у Шевченківському районі працювала ППО по «шахедах». Кличко писав, що ППО також працювала на Оболоні. БпЛА рухалися у центр міста.

Гроші «на ядерку»

Співзасновник monobank Олег Гороховський відкрив збір коштів для виробництва ядерної зброї для України. Він повідомив, що за 20 годин було зібрано 27,2 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Гороховського.

Гороховський повідомив, що всі зібрані кошти планує передати Спільноті Сергія Стерненка на Русоріз. Також підкреслив, що якщо когось це не влаштовує, то можна написати в підтримку до 20:00 2 березня для повернення грошей.