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БпЛА атакували Брянську область: горить станція нафтопроводу «Дружба»

Ірина Бура
glavcom.ua
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БпЛА атакували Брянську область: горить станція нафтопроводу «Дружба»
У небі над містом було чутно гучні вибухи
скріншот з відео

Нафтоперекачувальна станція «Новозибков» є частиною магістрального нафтопроводу «Дружба», який забезпечує транспортування нафти з Росії до країн Європи

У ніч проти четверга, 30 січня, Брянську область РФ атакували БПЛА. Як повідомляють російські пабліки, їхньою ціллю була розподільча станція нафтопроводу «Дружба» поблизу міста Новозибков.

Як пишуть російські ЗМІ, у небі над містом було чутно гучні вибухи. Після цього почалося займання в одному з районів. Заграву бачили з боку селищ Мамай та Замішево.

Зазначається, що нафтоперекачувальна станція «Новозибков» є частиною магістрального нафтопроводу «Дружба», який забезпечує транспортування нафти з Росії до країн Європи. Ділянка у Брянській області – останній пункт прокачування перед кордоном з Україною. «Дружба» відіграє ключову роль у забезпеченні поставок нафти на білоруські НПЗ і транзиту в Європу. Через станцію проходить понад 33 мільйони тонн нафти на рік.

Нагадаємо, у місті Кстово Нижегородської області РФ у ніч проти 29 січня внаслідок атаки безпілотників пролунали вибухи. За попередніми даними, було уражено нафтопереробний завод, спалахнула пожежа. Окрім того, атаки зазнала і Смоленська АЕС. 

А у ніч проти 25 січня 2025 року невідомі здійснили нічну атаку на Рязанську область. Було атаковано Рязанський НПЗ – один з найбільших в РФ з потужністю переробки у 17 млн тон нафти на рік.

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Теги: Україна ЗСУ війна нафта безпілотник росія завод пожежа

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