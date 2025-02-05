Генштаб підтвердив удар по заводу у Краснодарському краї та ураження ЗРК «Бук»

Уражений завод з первинної переробки нафти та виробництва нафтопродуктів позиціонується як «міні-НПЗ»

Генштаб: Удари по стратегічних об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії РФ проти України, триватимуть

Підрозділи Служби безпеки України, у взаємодії зі Збройними Силами та іншими складовими Сил оборони, у ніч на 5 лютого 2025 року уразили ТОВ «Албашнєфть» у Краснодарському краї РФ. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних сил України.

Цей завод з первинної переробки нафти та виробництва нафтопродуктів позиціонується як «міні-НПЗ» і задіяний у постачанні бензинів і дизелю для російської окупаційної армії.

«Підтверджено влучання. На об’єкті виникла пожежа. Результати ураження уточнюються. Удари по стратегічних об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії РФ проти України, триватимуть», – йдеться у повідомленні.

Окрім того, підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ вели бойову роботу по російському зенітному ракетному комплексу «Бук», що знаходився на тимчасово окупованій території Запорізької області. Зафіксовано успішне влучання та пошкодження цілі.

фото: Telegram / СтратКом ЗСУ / AFU StratCom

Нагадаємо, у ніч проти 5 лютого у Краснодарському краї Росії прогриміли вибухи. Регіон був під атакою дронів. Безпілотники летіли курсом на нафтопереробний завод.

Як повідомлялось, БпЛА вдарили по одній із ключових комбінованих установок Астраханського заводу. Невідомі дрони атакували Астраханський газопереробний завод (АГПЗ).

Раніше ми писали, що у ніч на 3 лютого в російському Волгограді прогриміли вибухи. Дрони атакували НПЗ, що належить «Лукойлу». Цей НПЗ виробляв бензин, дизель, авіаційне паливо і забезпечувавав цим російську армію.

Нагадаємо, у місті Кстово Нижегородської області РФ у ніч проти 29 січня внаслідок атаки безпілотників пролунали вибухи. За попередніми даними, було уражено нафтопереробний завод, спалахнула пожежа.