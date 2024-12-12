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У Новосибірську горить великий склад, сильний вітер роздмухує пожежу (фото, відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Новосибірську горить великий склад, сильний вітер роздмухує пожежу (фото, відео)
Дах будівлі частково обвалився
фото: російські ЗМІ

На місці пожежі працюють 98 пожежників та 30 одиниць техніки

У Новосибірську сталася масштабна пожежа. За попередніми даними, палає склад заводу «Сибэлектропривод». 

Російські ЗМІ повідомляють, що пожежа виникла на вулиці Тюменській та охопила будівлю площею близько 3 тис. кв.м. Сильний вітер сприяє швидкому розповсюдженню вогню, що створює додаткові труднощі для пожежників.

У ліквідації пожежі беруть участь 98 співробітників та 90 одиниць техніки МНС Росії. 

Вже відомо, що дах будівлі частково обвалився. МНС Росії вживає заходів, щоби впоратися з ситуацією та запобігти подальшому поширенню вогню. Ризик подальшого займання в умовах сильного вітру залишається високим.

Від будівлі залишається лише каркас
Від будівлі залишається лише каркас
фото: Арина Суворова, Ngs.ru

Російські ЗМІ повідомляють, що у будівлі, де сталася пожежа, розташований склад компанії «Кабельна арматура» та офіс інтернет-магазину цієї компанії.

Нагадаємо, у Брянську пізно ввечері 10 грудня пролунала серія вибухів. Після цього спалахнула пожежа на нафтобазі «Транснефті». Російська влада заявила про атаку 10 дронів на область. Про це повідомили російські пабліки та губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

Теги: пожежа росія

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