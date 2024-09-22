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У Південній Африці випало до двох метрів снігу (відео)

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У Південній Африці випало до двох метрів снігу (відео)
У деяких районах випало до двох метрів снігу
фото з відкритих джерел

У суботу після надзвичайно сильного снігопаду в Південній Африці перекрили дороги

Південно-Африканська Республіка переживає справжню зимову казку, але не в той час, коли вона очікується. Неймовірний снігопад, що обрушився на країну, спричинив справжній колапс на дорогах, а деякі регіони опинилися під двометровим сніговим покривом. Про це повідомляє France24.

Шосе N3, що з'єднує Йоганнесбург і Дурбан, перетворилося на снігову пастку, де автомобілісти провели ніч, застрягши у своїх авто. Служби екстреної допомоги намагаються дістатися до людей, але ситуація залишається складною.

А тим часом поки місцеві жителі борються зі сніговими заметами, з інших регіонів Африки приїжджають туристи, щоб на власні очі побачити це диво природи – сніг у Південній Африці.

Синоптики попереджають про посилення снігопаду, а в деяких районах країни діє помаранчеве попередження. Здається, Південна Африка ще не скоро забуде цю несподівану зимову пригоду посеред весни.

Нагадаємо, Південна Африка визначилася з «мирним планом» щодо України.

Теги: Африка снігопад

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