У Південній Африці випало до двох метрів снігу (відео)

У деяких районах випало до двох метрів снігу

У суботу після надзвичайно сильного снігопаду в Південній Африці перекрили дороги

Південно-Африканська Республіка переживає справжню зимову казку, але не в той час, коли вона очікується. Неймовірний снігопад, що обрушився на країну, спричинив справжній колапс на дорогах, а деякі регіони опинилися під двометровим сніговим покривом. Про це повідомляє France24.

Шосе N3, що з'єднує Йоганнесбург і Дурбан, перетворилося на снігову пастку, де автомобілісти провели ніч, застрягши у своїх авто. Служби екстреної допомоги намагаються дістатися до людей, але ситуація залишається складною.

Residents are stuck indoors as it snows heavily in Lesotho 🇱🇸 pic.twitter.com/EhoLccEUND — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) September 21, 2024

А тим часом поки місцеві жителі борються зі сніговими заметами, з інших регіонів Африки приїжджають туристи, щоб на власні очі побачити це диво природи – сніг у Південній Африці.

Snowfall blocks some roads in parts of South Africa. Motorists are stuck. pic.twitter.com/AvdtuWV6ev — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) September 21, 2024

Синоптики попереджають про посилення снігопаду, а в деяких районах країни діє помаранчеве попередження. Здається, Південна Африка ще не скоро забуде цю несподівану зимову пригоду посеред весни.

Нагадаємо, Південна Африка визначилася з «мирним планом» щодо України.