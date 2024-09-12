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БРІКС стає військовим альянсом? Захід стурбований розширенням організації

Катерина Іванова
glavcom.ua
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БРІКС стає військовим альянсом? Захід стурбований розширенням організації
БРІКС – організація, яка була створена у 2006 році чотирма найбільшими за площею та населенням країнами: Бразилією, РФ, Індією, Китаєм
фото з відкритих джерел

Аналітики вказують на поступову мілітаризацію економічного співробітництва в межах БРІКС

Організація БРІКС, до якої входять Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка, найближчим часом може поповнитися не лише Туреччиною та Азербайджаном, які подали заявки на вступ, але й Іраном, Єгиптом та Саудівською Аравією. Таке розширення викликає занепокоєння з боку країн Заходу, повідомляє The Times.

Експерти НАТО з недовірою ставляться до можливості перетворення БРІКС на повноцінний військовий альянс через відсутність спільної військової доктрини та централізованого командування.

«Стратегічна співпраця між Росією, Китаєм та іншими учасниками блоку може мати довгострокові наслідки для глобальної безпеки. Росія та Китай активно аналізують помилки, допущені у війні проти України, що може бути корисним для підготовки до потенційних конфліктів, таких як ситуація навколо Тайваню», – йдеться у матеріалі.

Крім того, The Times зазначиє, що БРІКС прагне створити картель зі стратегічних металів, що включає кобальт, мідь і літій – важливі ресурси для енергетичних технологій та військової промисловості. Саудівська Аравія вже розглядає можливість розширення своїх ресурсних запасів у рамках цього об’єднання, а приєднання Демократичної Республіки Конго та Чилі може ще більше зміцнити контроль БРІКС над критично важливими матеріалами.

«Китай бере активну участь у військових навчаннях з Єгиптом у Червоному морі. Ця ініціатива є частиною плану Пекіна щодо зміцнення своїх позицій у регіоні, контролюючи ключові морські торгові шляхи. У рамках спільних навчань китайські винищувачі навіть пролітали низько над пірамідами, що стало символом зміцнення китайсько-єгипетських відносин», – йдеться у матеріалі.

Іран уже пропонує Росії свої ракети малої дальності Fath-360, що можуть бути використані для ударів по українських містах. У відповідь Росія постачає Ірану продукти харчування, зокрема соєві боби, обходячи міжнародні санкції. Такий обмін вказує на поступову мілітаризацію економічного співробітництва в межах БРІКС, вважають аналітики.

БРІКС – організація, яка була створена у 2006 році чотирма найбільшими за площею та населенням країнами: Бразилією, РФ, Індією, Китаєм.

Блок називається відповідно до англійських ініціалів країн-засновників – Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південно-Африканської Республіки (ПАР). Окрім згаданих країн, до блоку входять Єгипет, Іран, Ефіопія та Об’єднані Арабські Емірати. 

Нагадаємо, Туреччина офіційно подала заявку на вступ до групи країн БРІКС, що об'єднує ринки, що розвиваються. Країна прагне посилити свій глобальний вплив та налагодити нові зв'язки за межами своїх традиційних західних союзів. 

Раніше Азербайджан подав офіційну заявку на вступ до БРІКС. Як повідомлялося, у травні Кабінет міністрів Таїланду ухвалив проєкт листа про наміри вступу країни до групи БРІКС. 

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Теги: Туреччина БРІКС Бразилія Індія Азербайджан Саудівська Аравія продукти Китай Єгипет санкції росія Африка

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