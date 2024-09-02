Росія закупила майже три центнери доларових банкнот в Африки

Після початку повномасштабної війни США і ЄС заборонили експорт своїх банкнот у РФ

Росії після посилення санкцій довелося закуповувати готівкові долари в африканської держави Руанда. Про це пише російське видання «Верстка» з посиланням на закриті дані російської митної статистики.

Ця африканська країна постачала Росії банкноти номіналом $100 доларів. Згідно з митною декларацією, їхня загальна вага становила 292,1 кг.

Покупцем з боку Росії виступав «Рособоронекспорт» – єдиний державний посередник з торгівлі продукцією військового призначення.

Як відомо, після початку повномасштабної війни США і ЄС заборонили експорт своїх банкнот у РФ. До санкцій за війну в Україні долари та євро до Росії ввозили російські банки.

Однак, частину доларових банкнот Росія почала ввозити через Туреччину й ОАЕ, повідомляло агентство Reuters. У грудні 2023 року уряд США пригрозив штрафами фінансовим установам, які допомагають Росії обходити санкції, і ввів санкції проти компаній із третіх країн на 2023 та 2024 роки.

Китайський юань обігнав долар США і став найбільш важливою іноземною валютою в Москві, хоча зберігаються значні проблеми з платежами.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки розширили санкції проти Росії. Зокрема, обмеження спрямовані на оборонний та металургійний комплекси, а також постачанням товарів подвійного призначення.

До слова, країни Центральної Азії та Кавказу за останні роки демонструють покращення економічної та торгівельної ситуації. Все це відбувається на тлі того, як Євросоюз та США намагаються посилити санкції проти Росії.