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Президент Ботсвани ошелешений знахідкою, виявленою у його країні (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Президент Ботсвани ошелешений знахідкою, виявленою у його країні (фото)
Вага знайденого у Ботсвані алмазу становить 2492 карати
фото: Lucara Diamond

Коштовна знахідка поступається у розмірах лише знаменитому «Куллінану»

На руднику Карові у Ботсвані, що на півдні Африки, виявлено другий за величиною алмаз у світі, пише видання The Washington Post. Знахідку вже особисто оглянув президент країни Мокветсі Масісі.

За даними уряду Ботсвани, знайдений камінь вагою 2492 карати (498,4 г) є другим за величиною алмазом, який коли-небудь знаходили у світі, і найбільшим, колись знайденим у країні.

Канадська гірничодобувна компанія Lucara Diamond, яка виявила дорогоцінний камінь, назвала його винятковим та високоякісним. А президент компанії Вільям Лемб заявив, що компанія у захваті від своєї надзвичайної знахідки.

Лемб також розповів, що за допомогою рентгенівської технології, яка використовується компанією з 2017 року, величезний алмаз вилучено без пошкоджень.

Уряд Ботсвани схарактеризував відкриття як дорогоцінне. Президент країни Мокветсі Масісі вже особисто оглянув знахідку, і, судячи з фото, вона його неабияк збентежила.

Лемб також вважає, що відкриття компанії символізує «сходження південноафриканської країни як світового лідера з виробництва алмазів».

Оціночна вартість каменю перевищує 40 млн доларів, як заявили Financial Times джерела, близькі до діамантового бізнесу.

До відома, виявлений у Ботсвані алмаз поступається у розмірах лише знаменитому «Куллінану», знайденому в Південній Африці у 1905 році. Його вага складала 3106,75 карата (621,35 г). Згодом «Куллінан» був розколотий. Найбільша його частин – діамант «Велика зірка Африки» вагою 530,2 карата – прикрашає скіпетр короля Едуарда VII, що у британському Тауері.

Теги: Африка

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