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Південна Африка визначилася з «мирним планом» щодо України

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Південна Африка визначилася з «мирним планом» щодо України
ПАР підтримує запропонований Китаєм і Бразилією консенсус із шести пунктів для врегулювання війни в Україні
фото: CCTV

Очільник ПАР перебуває з офіційним візитом у Китаї

Південно-Африканська республіка (ПАР) підтримала «мирний план» щодо врегулювання російсько-української війни, який запропонували Китай і Бразилія. Про це заявив президент ПАР Сиріл Рамафоса за підсумками зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном, передає CCTV.

Лідер Південної Африки оголосив, що його країна підтримує запропонований Китаєм і Бразилією консенсус із шести пунктів для врегулювання конфлікту в Україні.

«Між Китаєм і ПАР встановлено високий рівень політичної довіри. Між країнами існує глибока традиційна дружба. Наші позиції та цілі з багатьох питань збігаються», – сказав Рамафоса.

До відома, очільник ПАР перебуває з офіційним візитом у Китаї. Там він планує взяти участь у Саміті форуму китайсько-африканського співробітництва, що відбудеться з 4 до 6 вересня.

Нагадаємо, що спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуей закликав більше країн схвалити його «мирний план» щодо України. 

До слова, нещодавно Китай відреагував на Курську операцію. Як зазначено в повідомленні, позиція Китаю в українському питанні залишається послідовною і чіткою: «Китайська сторона закликає всі сторони дотримуватися трьох принципів деескалації ситуації, а саме: зона бойових дій не повинна розширюватися, не слід допускати ескалації збройного конфлікту та не допускати провокацій, які ведуть до посилення вогню будь-якою стороною».

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Теги: війна Україна Бразилія Китай Південно-Африканська республіка

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